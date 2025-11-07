El Córdoba e Iván Ania, un chino en el zapato para Pellicer: cero victorias en cuatro duelos

No se le da bien a Pellicer ni el Córdoba ni Iván Ania. El derbi andaluz que se juega este sábado en La Rosaleda se ha jugado en cuatro ocasiones en las dos últimas temporadas y el Málaga CF ha sido incapaz de hincarle el diente a su rival en ninguna de las ocasiones.

Con dos derrotas y dos empates a cero, siempre ha estado a merced del conjunto de Iván Ania en estos choques, con mucho en juego cuando se vieron las caras en los dos duelos de Primera RFEF.

El Málaga vuelve a tener todos los cañones apuntándolo antes de un partido en La Rosaleda. A eso le ha llevado la situación errática en la que está inmerso en este primer cuarto de liga.

Después de la racha de cuatro derrotas consecutivas ha protagonizado dos grandes victorias como local y dos derrotas lejos de La Rosaleda que no alejan la guadaña de Pellicer y los suyos.

Ahora, tras la sonrojante derrota en Castellón, visita La Rosaleda el peor rival posible para cambiar de nuevo el paso, el Córdoba CF, la bestia negra de las dos últimas temporadas.

El baile entre estos dos conjuntos arrancó en Primera RFEF en la temporada 2023-2024 tras el descenso del Málaga, que arrancó la temporada como uno de los grandes favoritos.

Málaga CF 1-1 Córdoba CF, jornada 11 de Primera RFEF

Se vieron las caras en la primera vuelta de la competición en La Rosaleda, que acabó con Pellicer mandando a un periodista a sacarse el carné de entrenador.

El Málaga rescató un punto ese día gracias a una parada milagrosa de Alfonso Herrero, la mejor que ha hecho desde que está en La Rosaleda, que desembocó en un contra con gol de Haitam que le sirvió al conjunto blanquiazul.

Ese día el Córdoba pasó por encima del Málaga durante los noventa minutos, algo que no dejó muy conforme al entrenador malaguista.

Pellicer, tras recibir una pregunta en la rueda de prensa por alguno de sus cambios, mandó al periodista a sacarse el carné de entrenador y que se pusiera él.

Luego le pidió perdón en privado y en público en la primera ocasión que tuvo. Pero el Córdoba hizo mella.

Córdoba CF 1-0 Málaga CF, jornada 34 de Primera RFEF

El duelo de la segunda vuelta llegó en un momento crucial de la temporada. con el Málaga ya muy olvidado de pelear el ascenso directo y también a punto de descolgarse también de la segunda plaza, que precisamente tenía el Córdoba.

Los locales se impusieron 1-0 anulando al Málaga durante los noventa minutos del partido. Ni un tiro a puerta, ni una ocasión de los blanquiazules en El Arcángel.

Ese resultado le complicó las cosas al Málaga para meterse en el playoff y despertó cierto malestar por la incapacidad de los de Pellicer ante uno de sus rivales a batir.

Córdoba CF 0-0 Málaga CF, jornada 4 de Segunda División

En los caminos paralelos que siguieron los equipos en el playoff de ascenso alcanzaron la Segunda División y en la cuarta jornada ya se vieron las caras de nuevos.

El guion, parecido al resto, dominio total del Córdoba y cero tiros a puerta de los malaguistas, que se escaparon vivos de El Arcángel.

Fue otro ejercicio de impotencia del Málaga frente a su rival franjiverde.

Málaga CF 0-1 Córdoba CF, jornada 34 de Segunda División

El útlimo duelo al sol entre Málaga y Córdoba, de Pellicer e Iván Ania, se dio en la jornada 34 de la temporada 2024-2025.

En el peor momento del Málaga, que empezaba a ver cerca el descenso directo.

Un gol de Jacobo en el minuto 50 le bastó a los visitantes para llevarse los tres puntos de La Rosaleda en otra tarde con el Málaga a remolque del Córdoba.

Iván Ania es un entrenador que conoce al dedillo al Málaga, especialmente sobre su despliegue en La Rosaleda, donde el técnico asturiano es un habitual en las gradas cuando no coincide con sus partidos.

El sábado a partir de las 21:00 horas Pellicer tiene la posibilidad de quitarse esa espinita y también algunos nubarrones de encima.