CD Castellón vs. Málaga CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

El Málaga CF se enfrenta al CD Castellón, en el estadio de Castalia, en la 12ª jornada de Segunda División. El duelo ante los andorranos, este domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas.

El conjunto blanquiazul, con 14 puntos y 13º en la clasificación, recibe a un cuadro local con dos puntos menos y que llega de llevarse el varapalo de ser eliminado en la Copa del Rey en Lebrija a manos del Atlético Antoniano.

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de la jornada 34 de la temporada 22-23 en el Estadio Nacional de Andorra, con victoria local por 1-0.

Fecha y hora del CD Castellón vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el CD Castellón vs. Málaga CF se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio de Castalia.

Dónde ver el partido del CD Castellón vs. Málaga CF de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el CD Castellón vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF llega tras la victoria contra el Andorra y luego frente al Estepona en la Copa del Rey.

Brašanac, expulsado, tendrá que cumplir sanción. Puga es baja y Chupete duda por un golpe en la eliminatoria de Copa.

Pellicer tendrá que variar el once que se midió al Andorra.

El Málaga suma catorce puntos tras once partidos de liga.

CD Castellón

El CD Castellón suma doce puntos y es 17º en la clasificación.

Los de Pablo Hernández acumulan tres jornadas sin perder y dos derrotas consecutivas.

Los locales llegan además al partido tras el varapalo de la eliminación en la Copa del Rey a manos del Atlético Antoniano de Segunda RFEF.