Pellicer amplía la baraja para la visita del Málaga al Leganés

Sergio Pellicer recupera a varios jugadores para el partido de este domingo en el estadio de Butarque contra el CD Leganés que tiene que servir para continuar la escalada iniciada contra el Deportivo de La Coruña después de la peor racha de resultados de la era del técnico de Nules.

El propio entrenador del Málaga CF ha sido el encargado de anunciar alguna buena noticia en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del choque que se jugará al sur de Madrid el próximo domingo a las 14:00 horas.

La principal novedad puede ser el regreso de Carlos Puga después de más de un mes fuera del equipo. Izan Merino y Aarón Ochoa volverán a la convocatoria. Javi Montero regresa tras cumplir un partido de sanción. En cambio, Adrián Niño ve frenada su recuperación con otra torcedura de tobillo.

Pellicer explicó que el futbolista granadino puede estar disponible para ayudar al equipo algunos minutos después de realizar este viernes su primer entrenamiento con el equipo.

Puga se lesionó contra el Granada y ya se ha perdido cinco partidos esta temporada, cuando era un pilar en la banda derecha.

Izan Merino también acumula casi un mes fuera del equipo por su estancia en el Mundial Sub 20 con la selección española. Pellicer apuntó en la sala de prensa que el canterano podrá ayudar tanto en el centro del campo como de central.

Esta, la de central, es la versión que se ha visto con la camiseta de España en la cita de Chile.

Por su parte, Aarón Ochoa también regresará a la convocatoria después de jugar el fin de semana pasado con la selección de Irlanda sub-19. El canterano, una perla de La Academia, no está terminando de tener minutos para romper en el jugador que puede llegar a ser.

También estará en el viaje a Butarque Javi Montero, que cumplió el partido de sanción contra el Deportivo de La Coruña tras la roja que vio en Santander frente al Racing.

El que no podrá estar una semana más será Adrián Niño. Lesionado de su tobillo izquierdo, Pellicer explicó que durante el proceso de recuperación el delantero de Rota se lo volvió a torcer y tampoco podrá jugar en Butarque.

Sí viajará Alfonso Herrero, ausente el jueves en el entrenamiento por un virus. Tampoco parece que tendrá problemas Carlos Dotor, víctima también de un proceso vírico este viernes.

El entrenador del Málaga, por tanto, volverá a tener el bendito problema al que aluden los técnicos cuando tienen una amplia baraja para elegir el once titular.