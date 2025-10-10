El Estepona vs. Málaga CF de Copa del Rey ya tiene fecha y hora

Ya hay fecha para la reedición del derbi malagueño de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga CF. El partido ha sido programado para el jueves 30 de octubre a las 21:00 horas, y esta vez sí se jugará en el Muñoz Pérez de la localidad costasoleña.

El Málaga volvió a ser encuadrado contra el Estepona en el primera eliminatoria de la Copa del Rey de 2025, tal y como ocurriese la temporada pasada.

En aquella ocasión, con el Muñoz Pérez en obras, el duelo se disputó en el estadio municipal de La Línea de la Concepción y los locales se impusieron por 3-2 al Málaga después de una prórroga.

Ahora, la situación será diferente, ya que el Estepona notará el calor de los suyos en su estadio.

El Málaga afronta este partido entre las jornadas que disputará contra el Andorra en La Rosaleda el domingo 26 de octubre y el domingo 2 de noviembre en Castalia contra el Castellón.

El Estepona, que milita en Segunda RFEF, lo hará entre su visita al UCAM Murcia y el recibimiento al Lorca.

Ambos conjuntos han arrancado mal la temporada y se encuentran en posiciones de descenso. Ni uno ni otro contaba con ese mal arranque, ya que el Málaga aspira a algo más que la permanencia y el Estepona es un conjunto construido para pelear el ascenso a Primera RFEF.