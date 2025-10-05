3-0 | Al Málaga CF le salen todas las pulgas

Al Málaga CF, plagado de bajas, todo son pulgas. Y así es como los blanquiazules acumulan su cuarta derrota consecutiva, esta en Santander tras un partido condicionado por la expulsión de Javi Montero al borde del descanso que acabó con 3-0 contundente.

Los malaguistas no supieron adaptarse a la inferioridad numérica y entregaron la cuchara con la roja al excentral del Racing, muy pasado de rosca en la acción de la expulsión, consecuencia de otro error individual de Lobete previamente.

Pero lo que está claro es que no es el momento del Málaga. Y no da síntomas de levantar cabeza. Fue una primera parte aceptable de los de Pellicer, que lo vio desde la grada, pero todo se fue al traste antes de irse a los vestuarios.

El once fue previsible con Herrero, Gabilondo por primera vez titular y Murillo de vuelta al centro de la zaga. Montero y Víctor García completaron la retaguardia. Por delante, Juanpe y Dani Lorenzo con Rafa en la media punta y Lobete y Larrubia en las alas. Chupe, el único nueve.

Los primeros 45 minutos fueron equilibrados, con ocasiones para ambos conjuntos, animados especialmente en el tramo final.

Hubo momentos de dominio con la pelota para el Málaga, con chispazo de Dani Lorenzo de mucha clase, con Rafa mostrando personalidad y pisando terrenos peligrosos.

Gabilondo, flojo y señalado atrás, aportó en ataque e incluso le anularon un gol por fuera de juego. Pero demostró que el equipo necesita laterales con llegada, si no él, otro, que ayuden a Larrubia en el flanco derecho.

Los jugadores del Málaga CF durante el duelo contra el Racing de Santander. LaLiga

Al filo del descanso Dani Lorenzo condujo durante muchos metros la pelota antes de abrirla a la izquierda, por donde llegaban Lobete y Víctor García. La jugada pedía a Víctor, pero Lobete agarró el balón, dribló para dentro y disparó fatal.

El Racing montó la contra y Montero, lejísimos del área, cazó a Andrés Martín. Amarilla. Pero a Huerta de Haza la llamaron desde el VAR y tras revisar la pantalla enseñó el camino de los vestuarios a Montero. Atrás quedó ese central jerárquico. Segundo partido en el que condena a los suyos.

Juanpe de central para jugar con diez

La decisión fue que Juanpe iniciara la segunda mitad de central. Con Rafa formando el doble pivote con Lorenzo y Chupe solo arriba. Un suicidio. Y no por Juanpe, que cumplió como pudo en el centro de la zaga.

Era imposible que Chupe, un ratón de área, se quedara con cualquier balón largo.

El Málaga resistió un cuarto de hora. Lo que tardó el Racing en hilvanar una jugada sin caer en fuera de juego para abrir las grietas de la zaga blanquiazul.

Vicente encontró la espalda de Gabilondo, Sangalli controló algo largo delante de Herrero, que también falló. El rechace de la jugada le cayó a Villalibre, que se giró y remató a puerta vacía.

El Málaga reaccionón con cuatro ocasiones consecutivas. Primero Larrubia por la derecha. Seguido Rafa delante de Ezkieta. Fue una ocasión clarísima que derivó en dos córners. En el primero la tuvo Víctor García y en el segundo Dani Sánchez, que había sustituido a Lobete.

Ahí murió el Málaga. El Racing cada vez encontró más espacios. Y en el 74', otra vez por la derecha, la combinación acabó en las botas de Jeremy, que remató sólo dentro del área.

Cuando ya estaban en el campo Brašanac, Jauregi, Ochoa y Rafita, la puntilla la puso Andrés Martín en el 85' después de que sus compañeros encontraron una autopista de seis carriles por el centro, pero los clavos los puso Montero al borde del descanso.

El Málaga no gana, no puntúa, no marca goles. Está en la UVI y en posiciones de descenso. De ahí tiene que empezar a salir ya, porque suena ruido de sables.

Ficha técnica:





3 - Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla (Michelin, min. 56), Pablo Ramón, Facu, Salinas; Andrés Martín (Suleiman, min. 87), Aldasoro (Puerta, min. 67), Maguette, Vicente (Íñigo, min. 87), Sangalli; Villalibre (Jeremy, min. 67).



0 - Málaga CF: Herrero; Gabilondo (Rafita, min. 82), Murillo, Montero, Víctor (Aaron Ochoa, min. 75); Larrubia, Dani Lorenzo, Juanpe, Lobete (Dani Sánchez, min. 60); Chupe (Jauregi, min. 75) y Rafa Rodríguez (Darko, min. 82).



Goles: 1-0, m.61: Villalibre. 2-0, m.74: Jeremy. 3-0, m.85: Andrés Martín.



Árbitro: Marta Huerta (comité canario). Amonestó a los locales Sangalli (min. 45+2) y Aldasoro (min. 57) y expulsó con tarjeta roja directa al visitante Montero por una dura entrada sobre Andrés Martín (min. 45+1).



Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 20.259 espectadores.



Antes del inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de Raúl Ramírez, joven guardameta del Club Deportivo Colindres, que falleció esta semana.