Burgos CF vs. Málaga CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz

El Málaga CF visita este domingo al Burgos CF en el estadio El Plantío a partir de las 16:15 horas en la jornada 7 de Segunda División 2025-2026.

El conjunto blanquiazul afronta este duelo tras dos derrotas consecutivas frente a Huesca y Cádiz, un partido este último donde demostró todos sus problemas de cara al gol.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

La semana ha estado marcada por la resaca de la derrota frente al equipo amarillo. En el apartado de lesiones, Pellicer pierde a Adrián Niño por una lesión en el tobillo. Tampoco estará Izan Merino, en Chile con la Selección Española sub-20.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al último partido de la temporada pasada en el estadio de La Rosaleda que se saldó un empate a dos goles. Lobete y Rafa marcaron los goles del Málaga.

Fecha y hora del Burgos vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Burgos CF y el Málaga CF se disputará el domingo 28 de septiembre a las 16:15 horas en el estadio El Plantío.

Chupete se lamenta tras una ocasión fallada en el SD Huesca vs. Málaga CF LaLiga

Dónde ver el partido del Burgos vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Burgos vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF sufrió la segunda derrota consecutiva en la jornada 6 contra el Cádiz en La Rosaleda. Ahora afronta dos jornadas consecutivas fuera de casa.

A las numerosas bajas se han sumado esta semana Adrián Niño, que jugó tocado del tobillo izquierdo contra el Cádiz y recayó.

El Málaga suma ocho puntos tras seis partidos de liga y ha frenado su gran arranque de campeonato.

Burgos CF

El Burgos de Luis Miguel Ramis tiene nueve puntos en la clasificación, uno más que el Málaga.

Han jugado tres partidos en El Plantío, con una victoria y dos empates.