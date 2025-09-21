Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: final (0-1)
Todo lo que ocurra en el estadio de La Rosaleda en el partido de la jornada 6 de Segunda División, en directo en EL ESPAÑOL de Málaga.
Más información: Málaga CF vs. Cádiz CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz
La crónica: el Málaga CF se queda en la orilla
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: FINAL
El Málaga suma la primera derrota de la temporada después de tirar la primera parte y merecer al menos el empate en la segunda.
Ortuño anotó el gol cadista.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: falló Jauregi
Tuvo un cabezazo el delantero vasco, que llegó forzado.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo:
92' Falta que cuelga Dani Sánchez fatal y se la queda Aznar.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: seis de descuento
90' Circula y circula el Málaga en el borde del área del Cádiz mientras se pasa el tiempo. Dani Lorenzo está siendo el mejor malaguista.
Se jugarán seis minutos de descuento
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo:
85' El Málaga no ha sido capaz de aprovechar las ocasiones que ha generado en esta segunda mitad, en la que sí ha hecho méritos para el empate.
Ahora Rafa dispara muy alto en una contra en la que iban más malaguistas.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: perdona otra vez el Málaga el empate
82' Otra ocasión fallada por el Málaga. Esta vez Jauregi se encontró la pelota muerta en el área tras una combinación entre Chupete y Rafa. La mandó alta. Imperdonable.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo:
80' Se paró el partido para la pausa de hidratación en el 76'. El Málaga continúa sin encontrar la fórmula y depende del arreón final. Le queda un cambio a Pellicer. Se marcha García Pascual en el Cádiz y entra Dawda. En el Málaga entra Jauregi por Montero.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: el Málaga no aprovecha su momento
75' Pide penalti el Málaga por un derribo a Lobete dentro del área. Fue una combinación excelente entre el vasco y Dani Lorenzo. El árbitro no mira el VAR.
Muy blando el Málaga en el área del Cádiz. Desperdicia un par de llegadas peligrosas.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: tuvo el empate Dani Lorenzo
70' Doble cambio en el Cádiz. Se marchan Suso y Tabatadzey entran Álex Fernández y Diarra. En el Málaga entró Rafa por Juanpe.
66' Nueva cabalgada de Larrubia por la derecha que dejó el pase atrás a Dani Lorenzo. Su remate abajo lo sacó Aznar.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: entra Brian Ocampo en el Cádiz
65' Garitano mete dinamita con Brian Ocampo. Se marcha Efe Aghama. El Málaga continúa apretando pero el Cádiz está demsiado firme en defensa. Se perdió una eternidad en el cambio, con Aghama tirándose al suelo.
-
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: ¡al palo el Cádiz!
60' El Málaga pone voluntad, tiene más energía que en la primera mitad. Pero le cuesta concretar ocasiones. El Cádiz está jugando con el reloj.
58' Al palo García Pascual. El delantero marbellí controló al borde del área y se sacó un chute esquinado que pegó en la cepa del poste.
57' Buena jugada por la derecha de Larrubia y Dotor, que sirvió en bandeja el remate a Chupe. Pero el cordobés controló mal. No era fácil.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: no puede el Málaga
55' El Málaga aprieta arriba con más orgullo que ideas. Lento con la pelota. Llegó una vez el conjunto de Pellicer por la izquierda con una buena combinación entre Lobete y Dani Sánchez que acabó con un centro a las manos de Aznar.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo:
50' Einar se coloca ahora en la izquierda. Dotor para organizar el juego con Juanpe. El Cádiz no duda en cortar los avances malaguistas con faltas en el centro del campo.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: comienza la segunda mitad
45' Ya se juega en Martiricos con un doble cambio en el Málaga. Entraron Dani Sánchez y Dotor por Víctor García y Brašana.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: descanso
El Cádiz jugó los cuatro minutos de descuento a su merced, con un Málaga lastrado en la salida de balón con Einar Galilea al que le cuesta mucho perfilarse para iniciar el juego.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: cuatro minutos de descuento
45' Se jugarán cuatro minutos de descuento
Jon Ander González le perdonó la amarilla a Kovačević por cortar una jugada con la mano.
El público se enfada con el colegiado por parar el partido con Izan tirado en el suelo. No le pasaba nada. Sólo quería que pasara el tiempo.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo:
40' El partido perdió el ritmo con la pausa de hidratación y el Málaga es incapaz de inquietar al Cádiz. Aunque ahora hubo una buena llegada de Dani Lorenzo, que disparó con la zurda y un defenso del Cáduz cortó el balón con la mano. La tenía apoyada y no hay nada punible.
0-1 | Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División, en directo: se apaga el partido
35' El Cádiz está muy seguro de lo que hace y prácticamente no deja al Málaga generar nada de peligro. Dani Lorenzo se mete por dentro y Lobete y cae a la izquierda.