0-1 | El Málaga CF se queda en la orilla y cae en La Rosaleda contra el Cádiz

Murillo se lamenta en el suelo tras el final del Málaga CF 0-1 Cádiz LaLiga

Cuando se empiezan a escribir estas líneas, La Rosaleda está vacía. Salvo la esquina de la afición visitante, repleta de camisetas amarillas. En el césped, toda la plantilla del Cádiz responde a los cánticos de los suyos.

Se acaban de llevar los tres puntos de La Rosaleda después de que el Málaga le sirviera en bandeja la primera mitad para que abrocharan una ventaja de un gol (Ortuño, minuto 17) insalvable durante el resto del partido.

La primera derrota del curso en La Rosaleda llegó en un derbi andaluz que el Málaga suele tener cruzados.

El Málaga hizo méritos para al menos cosechar un empate, pero el punto de mira no estuvo afinado en la segunda mitad y el Cádiz levantó una muralla delante de Víctor Aznar.

Pellicer no estuvo acertado con la alineación inicial a tenor de lo visto en el césped. Dio cancha a Adrián Niño, que sólo aguantó media hora sobre el césped. Se colocó en la izquierda.

Einar jugó en el perfil cambiado y le costó una barbaridad sacar la pelota en los primeros cuarenta y cinco minutos. Siguió apostando por Murillo en la derecha y Dani Lorenzo ocupó la media punta. Y Brašanac debutó como titular.

Herrero; Murillo, Einar, Montero, Víctor; Juanpe, Brašanac, Larrubia, Dani Lorenzo, Niño y Chupete era la foto.

En el minuto 7, con el Málaga queriendo jugar más que el Cádiz, Larrubia metió la pelota en la cazuela y allí apareció Dani Lorenzo, que controló y la mandó a las nubes.

La réplica llegó en las botas de García Pascual, que le ganó la pugna a Einar y la vaselina sobre Alfonso Herrero se le fue alta.

Pasados los diez minutos los amarillos dieron un paso adelante. García Pascual las tuvo con Montero, pidió balones y sostuvo a los de Garitano cerca del área de Alfonso.

Así, provocaron un error garrafal de Montero sacando la pelota, que la entregó en las botas de García Pascual. El malagueño controló y sacó un disparo seco que Alfonso Herrero repelió con los guantes. Ortuño estuvo más rápido y más listo que nadie para remacharla a la red.

Dani Lorenzo se lamenta de una ocasión fallada en el Málaga CF vs. Cádiz LaLiga

De ahí hasta el descanso el Cádiz jugó a placer. Niño se retiró a la media hora y Lobete no mejoró lo que había sobre el césped.

Los gaditanos sacaban la pelota con facilidad cuando quería y al Málaga le costaba un mundo. Sin ocasiones para empatar se llegó al descanso.

Inmediatamente Dani Sánchez y Dotor salieron a calentar. Los dos entraron por Brašanac y Víctor García,

El Málaga salió decidido a por el empate y no paró de empujar en la segunda mitad, sin éxito, sin ideas en ocasiones, sin pólvora ninguna.

En el Cádiz, García Pascual se sacó un zapatazo a la cepa del poste. Fue lo único de los de Garitano, que fueron llamativamente a menos en la segunda mitad.

Conforme pasaban los minutos Dani Lorenzo asumía más galones, buscaba espacios donde no los había combinando con Larrubia y Rafa cuando ingresó. El marbellí tuvo un disparo a las manos de Aznar.

Dotor también se ofrecía por esa parcela del campo, pero no hubo manera de culminar una jugada.

Por la izquierda Dani Sánchez imprimió más energía, y con Lobete generó alguna llegada peligrosa.

Los jugadores del Málaga durante el partido contra el Cádiz en La Rosaleda. LaLiga

El Málaga acabó con tres defensas, sin Montero, que le dio su sitio a Jauregi. El vasco tuvo dos y remató flojo y mal.

Como el resultado del Málaga, malo, decepcionante. Dejó que el Cádiz se marchara de La Rosaleda con tres puntos con poco, que fue mucho para los blanquiazules.