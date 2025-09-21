El Málaga CF, contra su mal balance en los últimos derbis andaluces

Dani Lorenzo y Dorrio durante un entrenamiento en La Rosaleda. Málaga CF

El Málaga CF se enfrenta al Cádiz CF, en La Rosaleda, en la 6ª jornada liguera. Duelo de rivalidad andaluza que se disputa este domingo a las 18:30 horas.

Será el segundo de los ocho derbis andaluces que jugará esta temporada tras el empate a dos contra el Granada en Martiricos en la jornada 4.

Los derbis no se le están dando bien al Málaga desde su regreso a Segunda la temporada pasada. De los ocho que jugó sólo ganó uno. Contra el Granada en La Rosaleda. Fueron dos derrotas y cinco empates.

El Cádiz llega a Málaga tras su victoria por 0-2 de la temporada pasada en un partido destinado al empate que los gaditanos cerraron con dos zarpazos en los últimos minutos.

El exmalaguista Javier Ontiveros será duda hasta última hora por molestias en la rodilla, aunque al final de la semana se ha incorporado a los entrenamientos con el conjunto cadista.

En el Málaga la duda es la de Adrián Niño, que este sábado se entrenó de forma parcial con el resto de sus compañeros. El viernes no lo hizo al tener una inflamación en el tobillo.

Joaquín es la otra baja del Málaga para este partido, que se suma a las de Carlos Puga e Izan Merino.

El cuadro blanquiazul, décimo en la clasificación antes del inicio de la presente fecha liguera con 8 puntos, recibe a un conjunto amarillo en puestos de playoff de ascenso en la cuarta plaza, invicto (3V, 2E) con 11 puntos.