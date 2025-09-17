Izan Merino todavía no ha entrenado y es duda para el derbi contra el Cádiz Málaga CF

La participación de Izan Merino en el derbi que el Málaga CF jugará contra el Cádiz está en el alambre. El internacional sub-19 se resintió la semana pasada de un dolor en el tobillo izquierdo y no pudo ir convocado al Huesca.

Pasado el ecuador de esta semana, Izan Merino todavía no se ha incorporado a los entrenamientos y es seria duda para el choque del domingo a las 18:30 horas contra el Cádiz en La Rosaleda.

Izan Merino jugó casi todos los minutos de la pretemporada. Llegó en plena forma tras su participación en el Europeo sub-19 con la selección española, con la que llegó a la final del torneo.

Después, como era de esperar, fue indiscutible en las cuatro primeras jornadas de liga. Jugó tres partidos completos y casi 70 minutos contra la Real Sociedad B.

Hasta que tuvo que parar a mitad de la semana pasada mientras el equipo preparaba el viaje a Huesca.

Además, esta lesión le llega a Izan con el Mundial sub-20 a la vuelta de la esquina, para el que estaba en la pre-lista de la selección española.

Izan podría estar un mes fuera si es convocado para el campeonato.

Izan Merino durante el Deportivo de La Coruña vs. Málaga CF de la primera vuelta LaLiga

En El Alcoraz, Pellicer formó un centro del campo con Dotor y Juanpe, hasta que en el descanso introdujo a Brasanac para reforzar la medular.

La primera fórmula no funcionó del todo bien y con el serbio se ganó equilibrio y se igualó el choque. Habrá que esperar la decisión de Pellicer para ver a quién escoge.

Izan se une de esta forma a las bajas de Puga, Luismi, Álex Pastor y los habituales Ramón y Moussa. Haitam ya entró en la convocatoria contra el Huesca.

Sí están entrenando con normalidad Dani Sánchez y Dorrio, ambos también ausentes en Huesca por un proceso vírico.