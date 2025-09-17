El Cádiz, un hueso duro de roer en La Rosaleda: así han sido sus visitas

El Málaga CF recibe este domingo en La Rosaleda al Cádiz C.F., que llega lanzado a Martiricos con tres victorias y dos empates, once puntos en la clasificación.

Y lo peor para el conjunto blanquiazul es que el Cádiz se ha convertido en un ogro en sus últimas visitas a La Rosaleda.

El 0-2 de la temporada pasada, la 2024-2025, bajo un aguacero continúa en el recuerdo del malaguismo. El Cádiz se encargó de dejar helada a La Rosaleda.

Dos mazazos en los últimos minutos de un partido sin ninguna historia, infumable, mandaron los tres puntos a la Tacita de plata.

Pero el historial del Cádiz en Martiricos es positivo desde que el Málaga juega bajo la denominación Club de Fútbol.

En total, han sido nueve visitas en Liga -Segunda B, Segunda y Primera División- y una en la Copa del Rey. De los nueve partidos de Liga, el Cádiz ganó cuatro, empató dos y perdió tres.

Esta rivalidad se retomó, después de la promoción de ascenso en la temporada 90-91 que acabó con el CD Málaga en Segunda División y cavando la tumba de su desaparición, la rivalidad se retomó en la temporada 1995-1996, ya bajo el nombre de Málaga CF.

Desde entonces, fueron tres duelos consecutivos en Segunda B (1-0; 1-2; y 2-0), uno en Primera División, en la temporada 2005-06 (0-2), y cinco en Segunda (1-1; 0-0; 1-0; 1-2; y 0-2).

Los dos partidos más recientes son los de las temporadas 2019-2020, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo; y el choque de la temporada pasada con el mencionado 0-2.

Remontándose a la época del Club Deportivo Málaga e incluso el Malacitano, el balance cambia a favor de los malaguistas.

Fueron un total de veintitrés partidos, incluidos uno de Copa del Rey y dos de promoción. Son diecisiete victorias para el Málaga, cuatro empates y sólo dos derrotas.

Pero bajo la denominación de CF, el Málaga tiene cuentas pendientes que intentará saldar el domingo en La Rosaleda.