Pellicer relega a Einar y Gabilondo en el arranque de la Liga: 50 minutos entre los dos

La catarata de lesiones que está sufriendo el Málaga CF no está sirviendo, sin embargo, para que todos los jugadores de la primera plantilla entren en la rueda y tengan minutos y regularidad.

Los casos más palpables, sobre todo después del partido contra el Huesca en El Alcoraz, son los de Einar Galilea y Jokin Gabilondo. Han jugado cincuenta minutos entre los dos.

Con las bajas de Pastor, de larga duración, y Puga, en todas las quinielas entraba que al menos alguno de los dos fuese de la partida el pasado sábado. Ninguno tuvo cancha.

En el caso de Einar Galilea, cuando Álex Pastor sufrió la triada antes del partido contra Las Palmas, Pellicer eligió a Murillo por delante del central vasco para acompañar a Montero. Ambos son centrales zurdos y por ahí puede estar una de las razones por las que eligió al canterano.

El técnico malaguista repitió pareja contra el Granada en La Rosaleda. Einar, que tuvo sus primeros cinco minutos en el choque del Estadio de Gran Canaria, volvió a vivir el partido desde el banquillo sin minutos.

Precisamente contra el Granada cayó lesionado Carlos Puga, que se perderá varios partidos. Su sustituto natural, Jokin Gabilondo, entró en el descanso y su actuación dejó que desear. Quedó señalado en el segundo gol del conjunto nazarí, cuando despistó su marca.

El escenario contra el Huesca invitaba a pensar que al menos uno de los dos, Gabilondo o Galilea, fuese de la partida, sobre todo a raíz de la lesión de Puga.

Jokin Gabilondo durante un entrenamiento con el Málaga CF Málaga CF

Pero Pellicer sorprendió con su alineación. Primero, desplazó a Murillo al lateral derecho en lugar de Gabilondoo. El manchego tiene mucha menos llegada que el ‘2’, pero es mucho más contundente en los duelos.

El entrenador del Málaga CF explicó en la rueda de prensa previa al partido que había tenido una conversación con Gabilondo. Se entiende que fue para explicarle su suplencia un día después en El Alcoraz.

Y en lugar de colocar a Einar como pareja de central con Montero, el elegido fue Recio, jugador del Atlético Malagueño desde la baja de Pastor.

Recio se sumó al primer equipo en la pretemporada cuando Nelson Monte se marchó al Almería. Pero su presencia en los partidos de preparación fue testimonial.

Regresó al filial hasta la baja de Pastor y en Huesca tuvo el premio de la titularidad, en detrimento de Einar. Cumplió con creces, aunque fue uno más del fallo en cadena de gran parte del equipo en el tanto del Huesca.

El Cádiz llega este domingo lanzado a La Rosaleda, con el Málaga tocado tras dos malos partidos. Pellicer tiene los mismos mimbres en defensa, entre ellos Gabilondo y Galilea, importantes el año del ascenso y que van perdiendo protagonismo con el paso de los días en Martiricos.

Pero la temporada no ha hecho más que empezar.