Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga, en mitad de la tabla

Los equipos de Segunda División va acomodándose en la clasificación en el arranque de la competición y el Málaga CF no presenta muchas novedades con respecto a la temporada pasada. Ni chicha ni limoná.

Los blanquiazules, tras cinco partidos disputados, son décimos en la clasificación con ocho puntos. Dos victorias, dos empates y una derrota es el balance hasta ahora del conjunto de Pellicer.

Por el momento, el sabor es agridulce después de los dos últimos encuentros. El empate contra el Granada después de ir ganando 2-0 y la derrota in extremis en El Alcoraz contra el Huesca dejan un regusto amargo.

El Málaga está ahora mismo a dos puntos de las posiciones de playoff, que marca precisamente el Huesca con diez. Sin ese gol en el 94 los blanquiazules estarían con nueve y los aragoneses con ocho. Pero eso es ciencia ficción.

Con los mismos puntos están empatados con el Málaga el Burgos CF y Las Palmas. Los de Pellicer, para sorpresa de nadie, tienen peor diferencia de goles que sus rivales.

El ascenso directo, que marca el Deportivo de La Coruña con once puntos, está a tres. El Racing de Santander es líder con doce.

Mirando hacia abajo, el conjunto blanquiazul está cinco puntos por encima del descenso, que marca el Real Zaragoza con tres. El Granada es colista con uno, el conquistado en La Rosaleda precisamente.

En este inicio de competición, equipos recién ascendidos como el Andorra están en la zona alta, con diez puntos, y otros construidos para el ascenso como el Almería, en la mitad baja con cinco puntos.

El Valladolid, con once, es tercero y mejor clasificado de los tres equipos que descendieron desde Primera División.

El domingo el Málaga CF tiene un derbi andaluz contra el Cádiz para intentar escalar en la tabla.

Clasificación de Segunda División 2025-2026