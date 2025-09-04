Loren deja en el aire la renovación de David Larrubia con el Málaga CF: "A trabajar y calladitos"

David Larrubia celebra uno de los goles contra el Real Betis en el Trofeos Costa del Sol. Málaga CF

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, compareció en rueda de prensa para hacer balance del mercado de fichajes que se cerró el 1 de septiembre, y también fue cuestionado por la renovación de David Larrubia.

Y, lejos de ser contundente, en la respuesta de Loren se puede intuir que las posiciones no están cerca a pesar de que haya "voluntad" por ambas partes de extender un contrato firmado hasta junio de 2027.

Después de extenderse en varias respuestas sobre otros asuntos, Loren fue más conciso en la respuesta sobre Larrubia.

"Lo de Larrubia ya sabéis que él tiene predisposición, pero luego hay que llegar a un acuerdo", advirtió en tono serio.

"Al final las predisposiciones y las voluntades chocan con el mercado de fuera, con las posibilidades que tienen en otro sitio, con lo que les pueden ofrecer", continuó Loren.

"Estamos en ello, hay voluntad de llegar a un acuerdo. Por lo tanto, a trabajar y calladitos. Y a terminar de convencerlo de que este es el mejor sitio para estar".

David Larrubia tiene contrato hasta junio de 2027. A finales de mayo, con el final de la competición, el mediapunta del Málaga mostró sus intenciones de renovar en un media day organizado por el club.

Dijo que estaba cerca la firma del contrato y que no habría problemas. Sin embargo, ya ha pasado el verano y esa rúbrica no ha llegado.

Durante el verano desde el club ha habido declaraciones en esa línea, pero lo cierto es que Loren ahora, preguntado de nuevo, ha añadido ese 'pero' de que hay que llegar a un acuerdo.

Lo que parecía un camino totalmente encarrilado ahora se encuentra alguna adversativa.

Larrubia es ídolo absoluto en La Rosaleda, ha pasado por todas las categorías del Málaga CF, es el '10' del equipo y el ídolo de los niños. De momento tiene esta temporada y otra de contrato.

Su continuidad en el Málaga más allá del verano de 2027 depende de algún 'pero'. El capítulo empieza a alargarse.