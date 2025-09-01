Mercado de fichajes: el Málaga CF le da ficha del primer equipo a Izan y Chupete y no cierra ninguna incorporación

Las luces de las oficinas de La Rosaleda estuvieron encendidas hasta pasadas las doce de la noche. Pero el Málaga CF no logró firmar a ningún futbolista antes del cierre del mercado de fichajes.

Por un lado, no llegaron los sustitutos de Luismi y Álex Pastor, las dos bajas sensibles del principio de temporada que han dejado un boquete en la planificación de una plantilla que se había configurado con antelación y a la que sólo le faltaba el detalle de un extremo en los últimos días de mercado.

Por el otro, los únicos movimientos que se dieron en el último fueron las inscripciones de Dorrio, el extremo que se firmó en los últimos días, e Izan y Chupete como jugadores del primer equipo.

Los canteranos ya tienen por tanto dorsales del primer equipo. Como era de esperar, Chupe eligió el '9', e Izan Merino cogió el '23', otro de los que estaba libre.

El nombre que sonó con más fuerza durante el último día del mercado de fichajes fue el del centrocampista del Athletic Club Unai Vencedor.

El Levante se entrometió en la cesión del futbolista vasco y entorpeció la llegada del futbolista a Martiricos.

De esta forma, la nómina de fichajes del Málaga CF en este mercado veraniego la componen Joaquín, Adrián Niño, Jauregi, Carlos Dotor, Javi Montero y Dorrio.

En el capítulo de salidas, la más sonada fue la de Nelson Monte al Almería, que pagó un traspaso por el futbolista.

El resto de despedidas fueron las de jugadores que cumplían contrato como fueron Manu Molina, Dioni y Kevin Medina.

La planificación se avanzó pronto, se reaccionó a la salida de Nelson con el fichaje de Javi Montero. El Málaga se aprovechó de la mala relación del central con el entrenador del Racing de Santander, el exmalaguista José Alberto.

Por tanto, se queda la sensación de que a la plantilla blanquiazul, que iba bien encaminada, tiene dos fugas en el centro de la zaga y en el centro del campo, especialmente por no contar con un jugador del perfil de Luismi.

También se ha hablado durante el mercado de la situación de los lesionados de larga duración, como el caso de Ramón, Moussa o Haitam. Este último ya ha empezado a entrenar con sus compañeros.

Desde el club se planteó la posibilidad de buscar soluciones con la Liga, pero el mensaje final fue el de respetar la situación de estos jugadores.

Por tanto, la fotografía del Málaga de aquí a Navidad, cuando se vuelva a abrir el mercado de fichajes, es definitiva.

Aunque Kike Pérez, director general del Málaga CF, que atendió a los medios de comunicación a la salida de La Rosaleda rozando la media noche, no descartó la llegada de un futbolista procedente del mercado de agentes libres.