LAS CLAVES
¡Muchas gracias por estar ahí!
Esto ha sido todo desde EL ESPAÑOL de Málaga, donde te hemos contado minuto a minuto la victoria por 0-1 del Málaga CF en Las Palmas tras otro golazo de Rafa.
Muchas gracias por seguir el partido con nosotros y hasta la próxima.
La crónica del partido: Rafa factura otra victoria para el Málaga
FINAL (0-1)
Se acabó el partido en Las Palmas con la segunda victoria del Málaga CF esta temporada. Nada menos que contra uno de los favoritos al ascenso. Sufrió el Málaga al final para guardar el gol de Rafa.
Siete puntos en tres partidos. Otra portería a cero.
Última oportunidad de Las Palmas (0-1)
94' Falta en el medio del campo y amarilla para Dotor. La última para los canarios. Mira Eder Mallo el VAR.
94' Falta en el medio del campo y amarilla para Dotor. La última para los canarios. Mira Eder Mallo el VAR.
Defiende el Málaga (0-1)
93' Último arreón de Las Palmas.
Vaya error de Lobete a la contra. No está dando una el vasco hoy.
93' Último arreón de Las Palmas.
Vaya error de Lobete a la contra. No está dando una el vasco hoy.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | (0-1)
91' Uy Dani Sánchez llegando desde atrás. Córner para el Málaga. Robó el Málaga en el centro del campo.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Cuatro minutos de descuento (0-1)
90' Disparo lejano de Mika Mármol ante el muro levantado por el Málaga que se va fuera. Es una opción que no había explorado Las Palmas. Cuatro minutos de descuento.
88' Presión descoordinada del Málaga arriba.
86' Einar deja un balón muerto en el área y Viera dispara alto pero rebotó en el propio central vasco.
86' Córner a favor de Las Palmas que despeja a la banda Adrián Niño.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Einar por Juanpe y cinco minutos para el final (0-1)
84' Entra Einar por Juanpe.
83' Error clamoroso de Horkas en el control que desperdicia Dotor, que decidió mal aunque estuvo atento al error.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Falta peligrosa a favor de Las Palmas (0-1)
80' El Málaga da también síntomas de fatiga. Falta peligrosísima al borde del área del Málaga. Un caramelo para Jonathan Viera. La tiró a las manos de Herrero.
77' A Las Palmas ahora le cuesta más atacar. Parece que se le acaban las ideas. Pero queda un mundo.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | El Málaga perdona a la contra (0-1)
75' Sobrevive y amenaza el Málaga a la contra. En Las Palmas ha entrado el marbellí Cristian.
74' Otra contra peligrosa del Málaga. Juanpe llegó sin fuerzas al final. Después, amarilla para Montero.
73' Mal llevada la contra del Málaga ahora. Se lio demasiado Lobete en una opción clara.
72' Córner a favor de Las Palmas, que acula al Málaga.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Doble cambio en el Málaga (0-1)
70' De momento el Málaga es incapaz de hacerse con la pelota y Las Palmas continúa empujando a los de Pellcier hacia el área de Alfonso Herrero.
68' Doble cambio en el Málaga. Entran Niño y Lobete y se marchan Chupete y Joaquín.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Perdona el segundo Joaquín (0-1)
65' Sigue dominando y empujando Las Palmas, con el Málaga sacando agua y con dificultades para quedarse con el balón.
62' Lo que ha tenido Joaquín. Sólo delante de Horka la manda fuera. Se la dio de cabeza Chupete y el malagueño llegó algo forzado al remate. Era un mano a mano para el segundo.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Cambio en el Málaga (0-1)
60' El Málaga no termina de contener a Las Palmas. Error de Dani Sánchez en la salida del balón y disparo peligroso de Fuster desde el borde del área.
58' Cambio en el Málaga. Se marcha Rafa y entra Dotor para ganar piernas en el centro del campo.
Entra Jonathan Viera en Las Palmas en su tercera etapa en el equipo canario. No ha esperado más Luis García. Se marchó Recoba.
56' Remate en escorzo con el tacón de Rafa, que se le quedó atrás la pelota. Era un centro desde la derecha de Puga.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Acecha Las Palmas (0-1)
55' Las Palmas se echa arriba y juega en el alambre. El Málaga amenaza con cazar una contra. Pero los canarios atacan con mucha artillería, sobre todo llegando por la derecha.
Loiodice lo intentó desde lejos pero el disparo le salió centrado y la agarró Alfonso Herrero.
Fuster recoge una balón dentro del área y remata forzado con la zurda. Pero era una ocasión clara.
Partido sin dueño (0-1)
50' Alternativas en el juego en estos primeros cinco minutos de la reanudación.
50' Alternativas en el juego en estos primeros cinco minutos de la reanudación.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Arranca la segunda mitad (0-1)
46' Ya se juega la segunda mitad. Cambio en el Málaga, se fue Víctor y entró Dani Sánchez en el lateral izquierdo.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | Descanso (0-1)
52' Mata el partido el Málaga en el último minuto y así se llega al descanso. 0-1 gracias al golazo de Rafa, qué goleador.
50' Contiene el Málaga como puede el empuje de los locales. Providencial Murillo frente a Ale García.
50' Contiene el Málaga como puede el empuje de los locales. Providencial Murillo frente a Ale García.
Aprieta Las Palmas (0-1)
48' Aprieta Las Palmas en busca del empate, que acula al Málaga en su área.
48' Aprieta Las Palmas en busca del empate, que acula al Málaga en su área.
UD Las Palmas vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo | No sabe meter goles feos(0-1)
45' Disparo seco desde la frontal del área, pero alejado, que se va a la cepa de la portería de Dinko Horkas, que no puede hacer nada. Vaya golazo del futbolista sevillano, que tiene le don del gol. Se adelanta el Málaga y se jugarán siete minutos de descuento.