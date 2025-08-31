Una semana llena de nombres propios en el Málaga CF antes de visitar a Las Palmas

La semana posterior a la primera victoria en liga del Málaga CF y previa a la visita a Las Palmas ha sido movida, para bien y para mal, con varios nombres propios. Desde Álex Pastor al que copará el protagonismo la noche del lunes, Loren Juarros.

Van a ser 48 horas frenéticas por el partido de este domingo frente a la UD Las Palmas (Estadio Gran Canaria, 19:30 horas) y por el movimiento en los despachos. Por orden.

Álex Pastor

El miércoles, el central Álex Pastor se retiraba del entrenamiento en muletas tras una acción individual y las caras en Martiricos, día de entrevistas y rueda de prensa con los medios presentes, eran de preocupación.

El jueves a última hora de la tarde llegaron las peores noticias. El diagnóstico que arrojaron las pruebas médicas apuntaba a la temida triada, lo que hará a Pastor perderse toda la temporada.

Murillo o Einar

Con la lesión de Pastor, dos nombres emergían en las quinielas para sustituir al central catalán, al menos hasta que el club incorpore un central. Son los de Einar y Murillo, los otros dos centrales que quedan en la primera plantilla.

También está Moussa, otro de los lesionados de larga duración. Todo apunta a que será Einar el encargado de formar pareja con Montero en el estadio Gran Canaria.

Se ha sumado a los entrenamientos y ha entrado en la convocatoria para este domingo el canterano Recio, pero su protagonismo en la pretemporada fue residual. Salvo que el club no firme a un central, volverá al Atlético Malagueño.

Dorrio

Mientras Álex Pastor se caía para todo el curso, se temió por la llegada de Dorrio, un extremo que llega procedente del Racing de Ferrol y que el club hizo oficial el mismo jueves.

Con las apreturas económicas que tiene el Málaga para los fichajes, que está pasando los últimos días negociando para intentar inscribir futbolistas, la baja de Pastor obligaba a abrir el horizonte para buscar un central.

Dorrio estaba ya apalabrado y finalmente ya es un jugador más de la disciplina blanquiazul.

Adrián Niño

Este viernes, una buena noticia se convertía en otro problema para Sergio Pellicer. Adrián Niño fue convocado para la Selección Española sub-21 y se perderá nada menos que el derbi andaluz contra el Granada del próximo sábado en La Rosaleda.

El buen arranque de uno de los fichajes más prometedores de esta temporada ya se está cobrando facturas en forma de virus FIFA.

El fin de semana del 6 y 7 de septiembre no habrá liga en Primera División por el parón de selecciones. No se para en Segunda y el Málaga lo pagará nada menos que contra el Granada.

Carlos Puga

El miércoles tomó la palabra ante los medios de comunicación el lateral Carlos Puga para derrochar optimismo.

"Estamos haciendo buena presión alta, con posesión de balón entre los cinco primeros en el último tercio, y cuando afinemos de cara a gol, podemos ganar dos o tres a cero", dijo Puga sin frenos.

"He jugado de extremo o carrilero y si tengo que jugar ahí, encantado. No me desagrada jugar de extremo", fue otro de los titulares que dejó en sala de prensa.

Eneko Jauregi

El delantero se ha reincorporado esta semana con el resto de sus compañeros a los entrenamientos. Se ha ejercitado con normalidad y ya es uno más para Sergio Pellicer.

El jugador vasco no ha podido debutar en liga y sólo tuvo minutos contra el Antequera CF en el primer partido de pretemporada.

Ahora, ha entrado en la covocatoria para el partido de este domingo frente al UD Las Palmas. La baja de Niño para la próxima semana se le abrirán más puertas.

Sergio Pellicer

El entrenador del Málaga compareció el viernes en la sala de prensa Juan Cortés para analizar el duelo de hoy y, principalmente, para referirse a la baja de Álex Pastor y al cierre del mercado que se le presenta al Málaga.

“Es un mazazo bestial. Por todo. Volverá más fuerte. La vida te pone a prueba. En un tiempo será mejor. A estar cerca de él. Me da mucha rabia, son lesiones de mala suerte. Una situación dolorosa a nivel de equipo. El otro día fue el mejor del partido. Esto nos tiene que hacer más fuertes. Es fútbol, y a buscar soluciones dando un paso adelante”, decía sobre la lesión del central.

Pero la semana la había iniciado con unas declaraciones sorpredentes. En una entrevista en 101 TV dejó caer que tenía la sensación de estar ante su último baile en el Málaga. En la sala de prensa tuvo que matizar las palabras.

"Quiero transmitir que, para quedarnos, tenemos que hacer una gran temporada este año. Conseguir un objetivo mejor que el año pasado y luego ver dónde podemos llegar. Siento un cariño por parte del club y de la gente enorme, es mi casa y mejor que aquí no voy a estar en ningún lado".

Loren Juarros

No ha hablado, pero todas las miradas están puestas en él. Es Loren Juarros, el director deportivo del Málaga que tendrá que exprimirse hasta el lunes a las 23:59 horas para cerrar una plantilla que tenía encarrilada y que se la ha complicado con las bajas de Luismi y Pastor.

El dirigente vasco está ante horas clave para buscar a dos sustitutos de dos jugadores troncales en la planificación de la temporada.