El Málaga CF firma un nuevo patrocinio y allana el camino para algún fichaje

Esta asociación comercial supone un nuevo paso en el compromiso del Club con la innovación, la calidad y la profesionalidad, valores que comparte con Sould Park.

El patrocinio, que tendrá una duración de una temporada con vocación de continuidad, permitirá a la marca tener presencia destacada en diversos soportes: petos de entrenamiento y los utilizados en días de partido; visibilidad en el banquillo local ‘Joaquín Peiró’ y el visitante de La Rosaleda; además de ‘leds’ y vallas publicitarias en los encuentros de casa del equipo.

Con este acuerdo, el Málaga allana el camino emprendido para cerrar algún fichaje más antes del 1 de septiembre.

Por un lado, tiene un acuerdo cerrado con el extremo vasco Dorrio, que llega libre tras haber jugado la temporada pasada en el Racing de Ferrol.

Además, el club busca un fichaje para el centro del campo que supla la baja de Luismi, cuyo alcance está todavía por determinar. Pero el mediocentro gaditano estará varios meses de baja por una fractura maxilofacial.

El último contratiempo llegó este miércoles con la lesión de Álex Pastor. A la espera del resultado de las pruebas médicas que determine el alcance de la misma, el central se retiró en muletas de La Rosaleda. En el club no hay buenas sensaciones.

Después de que Kike Pérez anunciase que no habría ningún fichaje más salvo que llegase algún patrocinio, el club se puso manos a la obra tanto en busca de un nuevo sponsor como en negociaciones con LaLiga para buscar fórmulas con las que fichar a algún futbolista más.

De momento se ha dado el primer paso.