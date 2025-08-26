Pellicer se pone fecha de caducidad en el Málaga CF: "creo que este va a ser mi último año"

Sergio Pellicer no se muerde la lengua últimamente. Si primero salió al paso de las declaraciones de Kike Pérez pidiendo fichajes, este lunes habló sin tapujos de su final en el Málaga CF, su "último baile".

Durante una entrevista en 101 TV, Pellicer fue claro. "Creo que este va a ser mi último baile. Siempre lo afronto de esa manera. Siempre voy a La Rosaleda como si fuera el último día, lo noto".

Tras recordar su primer día como entrenador del primer equipo en El Toralín contra la Ponferradina, el de Nules explicó que cada día que va a La Rosaleda piensa "que es mi último día, lo vivo de una manera diferente".

"Para mí es un compromiso muy grande y lo vivo tan personal que a veces me lleva a situaciones. Soy un volcán, el otro día tuve una reunión con mi cuerpo técnico y es así, soy un volcán".

"Yo haciendo la temporada pasada en esta tengo claro que no me quedo", apuntó también Pellicer en unas sorprendentes declaraciones por el momento en el que llegan.

Con la temporada recién iniciada, tras dos jornadas, y habiendo elevado el listón del equipo para este curso, que tiene que buscar algo más de los cincuenta puntos.

Sergio Pellicer ha vivido dos etapas muy distintas como entrenador del Málaga CF, ambas marcadas por contextos complicados pero también por logros que lo han convertido en una figura histórica del banquillo blanquiazul.

Su primera etapa comenzó en enero de 2020, cuando asumió el cargo tras la destitución de Víctor Sánchez del Amo. Llegó de manera interina y, en sus primeros siete encuentros, consiguió cuatro victorias, dos empates y una sola derrota, sumando catorce de veintiún puntos posibles.

Ese inicio sólido lo consolidó en el puesto, y bajo su mando el Málaga logró dos permanencias consecutivas en Segunda División, en medio de una situación muy delicada: limitaciones de plantilla a 18 fichas, un ERE y el impacto de la pandemia. Pellicer fue clave para mantener al club a flote en un periodo crítico.

Su segunda etapa comenzó el 25 de enero de 2023, de nuevo como relevo en el banquillo tras la salida de Pepe Mel.

No pudo evitar el descenso a Primera RFEF. Desde la dirección, Kike Pérez y Loren, confiaron en el castellonense para pilotar la nave que intentara el ascenso, y tras 42 partidos, 38 de liga y 4 de playoff, conquistó el ascenso en el histórico partido del 22 de junio de 2024 contra el Nàstic de Tarragona.

Pellicer se ha convertido en el segundo técnico con más victorias en la historia del club, solo superado por Joaquín Peiró.

Si se suman ambas etapas, Pellicer supera ya los 165 partidos oficiales con el Málaga CF, con más de sesenta victorias y alrededor de medio centenar de empates.

Más allá de los números, su huella está marcada por la capacidad de sostener al equipo en circunstancias límite y por devolver cierta estabilidad deportiva a una institución golpeada por problemas extradeportivos.

Ahora, su etapa en el Málaga parece estar llegando a su fin, con toda una temporada por delante.