El Málaga CF pone a la venta las entradas para el derbi contra el Granada con prioridad para los abonados

El estadio de La Rosaleda durante un partido del Málaga CF Málaga CF

El primer derbi andaluz de la temporada para el Málaga CF llegará pronto, en la jornada 4 en la que recibirá al Granada en el Estadio de La Rosaleda. Será el sábado 6 de septiembre a partir de las 21:00 horas.

Se vivirá otra gran jornada de fútbol, con otro lleno, aunque no sea de aforo completo, en La Rosaleda protagonizado por dos aficiones unidas, la blanquiazul y la del Granada CF.

Los lazos se unieron tras la visita del Málaga al Granada B en Primera RFEF cuando el conjunto nazarí puso todas las facilidades a la afición malaguista.

Y el Málaga ya ha puesto a la venta las entradas , con prioridad para los abonados blanquiazules.

Durante esta semana, la adquisición de localidades será exclusiva a través de la plataforma online (https://malagacf.koobin.com/) y estará reservada a abonados malaguistas y a los aficionados blanquiazules inscritos en la lista de espera.

Cada abonado podrá aplicar su descuento habitual del 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir un máximo de seis localidades.

Venta al público en general

A partir del lunes 1 de septiembre la venta se abrirá al público en general, tanto en la web oficial del Málaga CF como en las taquillas del Estadio La Rosaleda.

El club recomienda a sus seguidores realizar la compra de forma anticipada para garantizar su asistencia a uno de los partidos más atractivos de la temporada.

Las cifras oficiales han rondado los 25.000 espectadores en las dos primeras jornadas disputadas en Málaga.

El Granada ha empezado con mal pie la temporada, acumulando dos derrotas consecutivas. Los nazaríes reciben al Mirandés para buscar su primera victoria antes de visitar Martiricos.

El Málaga, por su parte, suma cuatro puntos tras dos partidos jugados en La Rosaleda. Antes del derbi, el conjunto de Pellicer visitará nada menos que a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.