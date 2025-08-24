Málaga CF vs. Real Sociedad B: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Málaga CF recibe este domingo a la Real Sociedad B en La Rosaleda a partir de las 21:30 horas en el segundo partido de la temporada 2025-2026.

Es la segunda cita consecutiva del conjunto de Sergio Pellicer como local en este inicio liguero que estrenó con un empate contra el SD Eibar.

La semana ha estado marcada por la lesión de Luismi y la duda de si fichar o no un sustituto para el de Puerto Serrano.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada 2021-2022 en Anoeta, cuando el filial txuri urdin entrenado por Xabi Alonso se impuso 2-0 al Málaga complicándole una permanencia que conquistó en la última jornada.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Real Sociedad B de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Real Sociedad B se disputará el domingo 24 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio La Rosaleda.

Una imagen del Oxford United vs. Málaga CF de pretemporada. Málaga CF

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Real Sociedad B de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, Canal Sur retransmitirá en abierto partidos de los equipos andaluces en Segunda División.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Real Sociedad B de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

Tras el empate en la primera jornada contra el Eibar, el Málaga CF no puede desperdiciar el segundo partido consecutivo en La Rosaleda y tiene como única obligación la victoria.

Ha sido una semana marcada por la baja de Luismi, con las contradicciones dentro del club sobre si se fichará o no.

Está por ver cómo recompone Sergio Pellicer el once con la ausencia de Luismi. Dotor tiene todas las papeletas para acompañar a Izan Merino en la medular y Joaquín Muñoz reclamó la titularidad tras su partido contra el Eibar.

Se espera otra gran entrada en La Rosaleda después de que el club haya batido el récord de abonados una temporada más.

Real Sociedad B

El filial donostiarra debutó con victoria frente al Real Zaragoza en su regreso a la División de Plata.

El equipo entrenado por Ion Ansotegi mantiene parte del bloque con el que conquistó el ascenso desde Primera RFEF la temporada pasada vía playoff, curiosamente contra el Nàstic de Tarragona, como lo hiciera el Málaga hace dos temporadas.