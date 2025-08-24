-
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo |Final (1-0)
Se acabó el partido en La Rosaleda. El Málaga conquista su primera victoria de la temporada gracias a un golazo de chilena de Rafa.
El equipo fue capaz de darle la vuelta a la tortilla durante toda la segunda mitad, hasta que llegó el tanto de sevillano en el minuto 87' para provocar el delirio.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Cuatro de descuento (1-0)
90' Se pronlongarán cuatro minutos. El Málaga está firme y La Rosaleda aprieta de lo lindo.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo |¡Qué locura! (1-0)
88' Ocha sacó un córner, la pelota tras un rebote se quedó volando al borde del área pequeña y Rafa se elevó para mandarla a la red de chilena. Locura en La Rosaleda.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | GOOOOOOL DEL MÁLAGA (1-0)
87' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL MÁLAGA!!!!!! ¡QUÉ GOLAZO DE RAFA DE CHILENA!
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo |Continúa el empuje blanquiazul (0-0)
85' Otro centro desde la izquierda en esta ocasión. Lobete no conecta el cabezazo y Chupe no llega en el segundo palo.
84' La puso Chupete desde la derecha y Lobete remató muy centrado.
82' Entra Rafa y se marcha Dotor. La Real B empieza a jugar con el tiempo.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | La Real para el ritmo del Málaga (0-0)
80' Lobete intentó una chilena pero le dio al aire. La Real B aprovechó los cambios para pararle el ritmo al Málaga. Va a entrar Rafa en el Málaga.
77' Doble cambio en la Real B. Entran Garro y Lebarbier por Mikel Rodríguez y Agote.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Juanpe ha cambiado el duelo (0-0)
75' El Málaga se vuelca sobre la portería de la Real B en estos minutos. Juanpe le ha dado otro brío al equipo. Se ha activado Puga y Larrubia sacó un disparo al lateral de la red.
La paciencia con la pelota puede ser el camino.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Por fin tuvo una el Málaga (0-0)
70' Se ha parado el ritmo del partido con los cambios. El Málaga tiene que entrar de nuevo en combustión.
69' Juanpe disparó desviado desde el borde del área una buena jugada por la derecha. Lobete evitó primero el remate de Ochoa.
67' Dos cambios en el Málaga. Entran Juanpe y Ochoa por Izan Merino y Joaquín
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | El Málaga está plano (0-0)
65' El Málaga está plano en ataque. No es capaz de encontrar ningún resquicio en el ataque.
62' En la Real B entraron Díaz y Carrera por Mariezkurrena Ochieng.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Entró Lobete por Niño (0-0)
60' Pitos tímidos al Málaga ahora en la grada. Es la primera vez que consigue domar la pelota durante todo el partido, pero eso no le gusta a la afición, que quiere más.
57' CAMBIO: Se marcha Adrián Niño y entra Lobete
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Es otro partido (0-0)
55' El partido ahora ha cambiado. Tiene menos ritmo y más dominio blanquiazul con la pelota. La Real B no presiona tan arriba.
Buen balón de Víctor García al meollo del área, pero no llegaron ni Larrubia ni Niño.
53' Ochieng está en el suelo doliéndose de la cara y se para el partido.
52' Joaquín Muñoz provoca el primer córner de la segunda parte. Puede hacer daño sobre Dadie, que no sabe cómo frenarlo.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Control sin profundidad del Málaga (0-0)
50' El Málaga sale con el dominio de la pelota. Pero la Real B, cuando se planta en defensa lo hace muy bien y cierra todos los caminos.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Empieza la segunda parte (0-0)
Rueda la pelota de nuevo en Martiricos. Chupe entra por Dani Lorenzo.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Va a entrar Chupete (0-0)
Chupete se dirige a los vestuarios tras unos ejercicios de calentamiento con intensidad en el descanso y entrará en la segunda mitad. Tiene que mover algo Pellicer, superado hoy en la pizarra.
Sigue el tiempo de descanso.
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Descanso (0-0)
Final de la primera parte. La tuvo el Málaga y la tuvo la Real B, que ha dominado durante muchos minutos. El primer periodo se cerró con el Málaga apretando y sacudiéndose el dominio.
-
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Un minuto de descuento (0-0)
45' Un minuto de descuento
44' Qué contra desperdició Adrián Niño dándole una 'piedra' a Dani Lorenzo. La jugada continuó y acabó con un remate picado del roteño a centro del Carlos Puga.
43' Jugada ensayada al borde del área y Pastor remata solo. Pero el balón le llegó sin potencia.
-
Málaga CF vs. Real Sociedad B, en directo | Aprieta el Málaga (0-0)
40' Ahora aprieta la grada y el Málaga lo intenta a arreones.
38' La que ha tenido de nuevo el Málaga. Disparo desde dentro del área de Joaquín Muñoz y en el rechace Niño cae pero el árbitro no ve penalti. Pudo haber rematado Larrubia en mejor posición.
37' Balón largo de Herrero, Joaquín Muñoz gana la disputa y falla en el pase a Adrián Niño. Tardó mucho el de Miraflores.
36' Disparo fuera de Mikel Rodríguez desde el borde del área.
Málaga C.F.