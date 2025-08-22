Las alternativas que tiene el Málaga CF a Luismi: un jugador insustituible

Luismi, centrocampista del Málaga CF, fue intervenido este jueves con una cirugía maxilofacial después de la lesión que sufrió en el estreno de la liga contra el Eibar y se espera que esté un tiempo prolongado de baja.

A pesar de ser un jugador capital en el esquema de Pellicer, el director general del club, Kike Pérez, aseguró que no habrá más fichajes en lo que queda de mercado para reforzar la plantilla blanquiazul, ni en el centro del campo ni en la banda, para donde se buscaba un extremo.

Luismi es un jugador troncal para el equipo, esta temporada lo han elevado a la condición de capitán, y en la plantilla no hay nadie que cumpla las funciones tan específicas del centrocampista gaditano.

Es un especialista consumado en la destrucción de juego, siempre bien colocado y apaga muchos fuegos en el centro del campo. Luismi aparece por todas partes.

Ahora, Pellicer tendrá que recomponer el equipo y para ello dispone de varias alternativas, ninguna como el '19', eso sí.

Izan Merino es el sustituto más natural. El canterano puede hacer las funciones de ancla por delante de la defensa, sin el despliegue físico de Luismi.

Izan Merino durante un partido. Málaga CF

Junto a Izan, que ahora sí que parece inamovible, Pellicer ha situado alguna vez durante la pretemporada a Dotor, que fue además el movimiento que hizo cuando Luismi se retiró del campo contra el Eibar.

Otra pareja posible en el centro del campo puede ser la Izan con Juanpe, denostado la temporada pasada pero que ha recuperado algo de protagonismo este verano. Se contaba con su salida pero al final se ha quedado en la plantilla.

El jerezano es un futbolista que desde la base puede ayudar a construir juego, dejando las funciones de briega a Izan. Con esta alternativa, Dotor puede jugar por delante de ambos, donde más brilla.

Juanpe, jugador del Málaga CF, durante un entrenamiento en el Anexo de La Rosaleda. Málaga CF

Rafa es otro de los jugadores que puede jugar en la base de la medular junto a Izan Merino, aunque Pellicer lo está utilizando por detrás de los delanteros.

Como alternativas más lejanas, Dani Lorenzo es otro de los jugadores que se pueden emplear en el centro del campo, aunque su mayor rendimiento está siempre cerca del área contraria.

Dentro de la plantilla, con un pasado de pivote en el fútbol croata está Einar Galilea, que se desempeñó en esa demarcación con la camiseta del NK Istra 1961.

Pero habrá que ver si es una opción, la de un central reconvertido, pasa por la cabeza de Sergio Pellicer, que tiene alternativas para poblar el centro del campo con varios jugadores de la plantilla.