El Málaga CF no hará más fichajes: "tenemos el límite salarial consumido"

La plantilla del Málaga CF está cerrada. Lo ha dejado claro el director general del club, Kike Pérez, que asegura que el club tiene el límite salarial para construir la plantilla "consumido" y no se buscará ni el extremo que faltaba ni un sustituto para Luismi.

Una representación de la entidad de Martiricos acudió este 20 de agosto a la Feria de Málaga y el director general atendió a los medios de comunicación para dar esta noticia.

Kike Pérez fue claro en su explicación. "La verdad que no. Este año el Málaga tiene 11.755.000 euros de límite salarial, que son dos millones de euros más con respecto al año pasado. Eso es gracias al trabajo de todas las áreas de negocio del club que hay que ponerlo en valor, porque se ha subido esa cifra en un año, que no es fácil, y nosotros ese límite lo tenemos ya consumido".

Sólo habría una posibilidad de acudir al mercado, y es que pasase algo que "no suele pasar, que hubiera un contrato de última hora de patrocinio" que aumentara el límite salarial.

Dicho límite se ha consumido "en los futbolistas que han venido, los que nosotros queríamos y en retener a la gente de la casa, que es nuestra hoja de ruta desde el minuto cero que vinimos aquí".

Con este panorama, Kike Pérez muestra "confianza plena" en el que equipo que se queda después de un "gran verano".

Pérez ahondó en los motivos por los que el Málaga no acudirá al mercado. "La norma es clara. Si fuera una lesión de gravedad, que es lo que en principio parece -la lesión de Luismi-, puedes fichar a un futbolista por el ochenta por ciento de su salario, lo que pasa es que no dejas de pagar al otro. Entonces, el club tiene que ser sostenible, no nos podemos pillar los dedos".

"Nos gastamos el dinero que nosotros generamos, y es para sentirse muy orgullosos del volumen de negocio que hemos crecido esta temporada", incidió el dirigente blanquiazul.

Por tanto, "la continuidad del equipo" es "el plan y la estrategia del club, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, que es lo que hay que mirar en el fútbol".

"Nuestra hoja de ruta, como bien sabéis, es la gente de la casa, nuestra cantera, los nuestros. Creo que no han sido palabras y no son hechos. Son nuestros principales activos y son los con los que queremos crecer y estén durante muchos años con nosotros para llevarnos lo más lejos posible".