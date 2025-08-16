El Málaga CF inicia una nueva temporada con más ambición y un proyecto rejuvenecido

David Larrubia celebra uno de los goles contra el Real Betis en el Trofeos Costa del Sol. Málaga CF

Este sábado arranca la temporada para el Málaga CF, que recibe al SD Eibar en La Rosaleda en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2025/26.

Los malaguistas se presentan con un mensaje claro de solidez y ambición por parte del cuerpo técnico y la dirección deportiva.

Debut contra el Eibar, como en 1998

Como cuando regresó al fútbol profesional en 1998, el Málaga CF se mide al Eibar en la primera jornada de Segunda División al SD Eibar.

Lo hace este sábado a partir de las 19:30 horas en el estadio de La Rosaleda para darle el pistoletazo de salida a la temporada tras una pretemporda ilusionante.

Alfonso Herrero está en condiciones de ser titular después de estar dos semanas ausentes por una brecha en la cabeza.

La liga no ha estimado necesario retrasar el horario del partido a pesar de las altas temperaturas que se esperan a la hora del duelo en la capital de la Costa del Sol.

El Málaga no gana en un debut liguero desde que lo hiciera en el primer partido de la temporada 2019-2020 contra el Racing de Santander en El Sardinero.

Sergio Pellicer eleva el nivel de ambición

Como algo inaudito, Sergio Pellicer ha elevado el listón de ambición para su equipo. Las veces que ha hablado durante esta etapa de preparación del curso que arranca este sábado en La Rosaleda ha sido claro. Hay que ir más allá de los 50 puntos.

De igual modo se pronunción este jueves en el rueda de prensa previa al partido. "Sabemos nuestra hoja de ruta. La exigencia es la de nuestra gente, competir cada partido al máximo, saber que no somos candidatos, pero ser el equipo que se reafirme en la competición. El año pasado si hubiésemos estado más acertados… Acabamos salvando la categoría. Este año tenemos que dar un paso adelante para que sea más divertido y menos sufrimiento que el año pasado. Queremos ser un equipo que mira hacia adelante, más dinámicos, ofensivos y agresivos. El crecimiento de los jugadores tiene que demostrarse este año, de por qué queremos dar un paso adelante".

Cinco fichajes que rejuvenecen el plantel

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, se ha movido rápido en el mercado para configurar una plantilla que sigue teniendo la base en la cantera.

El club blanquiazul ha firmado cinco incorporaciones este verano: Joaquín, Adrián Niño, Carlos Dotor, Eneko Jauregi y Montero.

Sólo el último moviemiento no entraba en la hoja de ruta, pero la salida de Nelson Monte al Almería obligó a mover ficha.

Hasta ahora, los más activos han sido Adrián, Dotor y Joaquín, que han convencido al malaguismo. Jauregi cayó lesionado y Montero fue el último en llegar y sólo ha jugado la segunda parte contra el Real Betis del Trofeo Costa del Sol.

Las incorporaciones que han llegado para cubir las bajas de Manu Molina o Dioni, más los canteranos que suben al primer equipo, han ayudado a bajar la media de edad de la plantilla.

La afición nunca falla

La ‘malagamanía’ no cesa. El club llegó a las 25.200 renovaciones y está al borde de alcanzar los 26 550 abonados, cifra considerada tope para esta temporada, igual que la temporada pasada.

Se han dado más de mil altas nuevas entre miles en lista de espera -alrededor de 17.000 inscritos-.

Sin ir más lejos, en el Trofeo Costa del Sol registró una entrada de más de 27.000 espectadores.

Sin la incertidumbre de La Rosaleda

Todo apuntaba que el Málaga iba a jugar esta temporada bajo el yugo del traslado de sede por una remodelación de La Rosaleda de cara al Mundial 2030. Pero finalmente, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, anunció la retirada de la candidatura.

Ello conlleva que el conjunto blanquiazul no tendrá que trasladarse a ningún otro lugar para entrenar y jugar sus partidos.

Sólo falta que ruede la pelota.