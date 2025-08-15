Málaga CF vs. SD Eibar: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Málaga CF y Unicaja Banco vuelven a unir sus caminos Málaga CF

El Málaga CF recibe este sábado al SD Eibar en La Rosaleda a partir de las 19:30 horas en el primer partido de la temporada 2025-2026.

LaLiga ha hecho caso omiso a la previsión de altas temperaturas en la ciudad andaluza y el encuentro se disputará en el penúltimo turno del día.

Una vez más, la afición deportivista ha vuelto a demostrar ser de primera y 26.500 personas renovaron su abono.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la pasada Liga disputado en Ipurúa, donde Murillo y Rafa sacaron las castañas del fuego para firmar un empate a dos goles que acercaba al Málaga a la permanencia.

Fecha y hora del Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el SD Eibar se disputará el sábado 16 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio La Rosaleda.

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, Canal Sur retransmitirá en abierto partidos de los equipos andaluces en Segunda División.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Dónde seguir el partido on line el Málaga CF vs. SD Eibar de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF se enfrenta a la primera jornada de Liga después de ganar el Trofeo Costa del Sol al Real Betis.

Se mantiene la duda de si jugará Alfonso Herrero, que ya se entrena a pleno rendimiento, o Carlos López.

Larrubia arranca la temporada en estado de gracia y hay muchas expectativas en Adrián Niño, que llega para rejuvenecer la delantera blanquiazul junto a Chupete.

SD Eibar

El conjunto armero ha renovado su plantel de cara a esta temporada, haciéndole un 'favor' económico al Málaga vendido a Cristian a Las Palmas, por lo que las arcas blanquiazules percibirán un porcentaje del traspaso.

Beñat San José, que a mitad de la temporada pasada sustituyó a Joseba Extberría al frente del banquillo vasco, continúa al frente del equipo.