Larrubia, sobre la lesión de Isco en el Málaga-Betis: "Estoy recibiendo insultos que no merezco"

Este sábado se disputó en Málaga el trofeo Costa del Sol, en un encuentro protagonizado por el Betis y el Málaga C.F. dando un gran disgusto a los aficionados del Betis. Primero, por el resultado, 3-1 para los blanquiazules y por otro, la grave lesión de Isco tras recibir una acción de David Larrubia.

El extremo del barrio de La Luz fue el indiscutible protagonista de la noche, con dos goles de gran calidad, pero también por esta entrada fortuita, que no sabía que acabaría empañando el gran partido que había firmado.

Isco salió con muletas de La Rosaleda, lo que hacía intuir que algo iba mal. "¡Qué mala suerte!", le decía al de Benalmádena un periodista, a lo que respondió con "¡La vida!". Esta mañana llegaba la peor de las noticias. Había sufrido una fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo y tendrá que pasar tres meses sin pisar el césped.

La noticia ha enfurecido a los aficionados béticos, quienes han acudido a reprocharle la acción a Larrubia, quien cabe recordar que durante las horas previas al partido manifestó en varias ocasiones lo feliz que iba a ser por enfrentarse en un encuentro tan especial ante su ídolo de toda la infancia. De hecho, en una entrevista dijo incluso que quería intercambiarle la camiseta.

Han sido tantas las críticas, que Larrubia se ha visto obligado a hacer un comunicado hablando sobre ello. De inicio, vuelve a disculparse con Isco Alarcón, al que ha deseado "pronta recuperación y que no sea nada grave".

"Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí", ha incidido. Así, ha declarado que en las últimas horas ha recibido muchísimos insultos por las redes, "algunos muy dañinos", de los cuales cree que "no soy merecedor de ellos".

"Es una acción fortuita en la que en ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio pero Isco, de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él. Nada más terminar la acción, me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aún siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura", ha añadido, tratando de dejar claro que "jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar".