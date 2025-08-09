Palmarés del Trofeo Costa del Sol: el Málaga reina bajo sus dos denominaciones en una cita irregular en el tiempo
Málaga CF y Betis se miden este sábado a partir de las 20:30 horas en el estadio de La Rosaleda en una noche marcada por el regreso de Isco y Pellegrini a Martiricos.
El Trofeo Costa del Sol, uno de los torneos veraniegos con mayor solera del fútbol español, regresa este sábado en su edición número 35, enfrentando al Málaga CF y al Real Betis Balompié en La Rosaleda como antesala al inicio de LaLiga.
Será la presentación del nuevo Málaga delante de su afición, que podrá ver en directo a los cinco fichajes del conjunto de Pellicer. Será la oportunidad de ver a los Niño, Dotor, Joaquín y Javi Montero, que debutará de blanquiazul. Jauregi es baja por lesión.
Se respirará ambiente de fútbol en los alrededores de Martiricos en la víspera de un trofeo marcado por su irregularidad en el tiempo, por el recuerdo lleno de nostalgia de los más viejos del lugar cuando hablan de él y de su época dorada al inicio de los años ochenta.
Desde su primera edición en 1961, sin la participación del CD Málaga y con el Athletic Club como campeón, el torneo ha sido testigo de algunos de los nombres más ilustres del fútbol mundial: Alfredo Di Stéfano, Eusebio y Pelé fueron protagonistas en sus ediciones históricas.
Tras un paréntesis de dos décadas (1984–2003), el torneo fue relanzado en 2004, pasando paulatinamente de formato triangular a enfrentamientos a partido único desde 2005.
La edición más reciente se celebró en 2023, cuando el Málaga CF venció al Antequera CF por 2‑1.
Palmarés actual: un dominio malaguista
El Málaga CF, incluyendo sus antecedentes como CD Málaga, ostenta la condición del club más exitoso en la historia del torneo, con un total de 11 títulos (1963, 1971, 1974; y ya con su actual denominación, en 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2023).
Le siguen equipos como el Sevilla FC, Tottenham, Athletic Club o Club Nacional con menos conquistas.
Próxima edición: un duelo andaluz con historia
El partido de este sábado 9 de agosto de 2025, además de marcar el retorno del torneo, busca recuperar la relevancia que antaño tenía este emblemático trofeo veraniego.
La Rosaleda volverá a vivir un enfrentamiento entre dos viejos conocidos del fútbol andaluz. El Real Betis llega con dos ídolos del malaguismo como son Isco y Pellegrini, además de Pablo Fornals.
El Málaga CF -también como CD- es el gran dominador del palmarés del Trofeo Costa del Sol, con 11 victorias en sus vitrinas, manteniendo vivo un vínculo histórico y emocional entre el fútbol, la ciudad y su afición.
PALMARÉS DEL TROFEO COSTA DEL SOL
|Año
|Campeón
|Resultados
|2023 (XXXIV)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 2 - Antequera CF 1
|2018 (Femenino)
|MÁLAGA CF FEMENINO
|Málaga CF Femenino 4 - CF Benfica 0
|2017 (XXXIII)
|SS Lazio
|Málaga CF 0 - SS Lazio 1
|2016 (XXXII)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 0 - UC Sampdoria 0 (4-2, por penaltis)
|2015 (XXXI)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 2 - Lekhwiya SC 0
|2014 (XXX)
|ACF Fiorentina
|Málaga CF 0 - ACF Fiorentina 2
|2012 (XXIX)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 1 - Everton FC 0
|2011 (XXVIII)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 4 - Peñarol de Montevideo 0
|2010 (XXVII)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 2 - FC Parma 1
|2008 (XXVI)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 2 - Real Betis Balompié 1
|2007 -16/01/08- (XXV)
|Borussia Dortmund
|Málaga CF 0 - Borussia Dortmund 1
|2006 (XXIV)
|Nacional de Montevideo
|Málaga CF 0 - Nacional de Montevideo 1
|2005 (XXIII)
|MÁLAGA CF
|Málaga CF 2 - Newcastle United FC 0
|2004 (XXII)
|Sevilla FC
|Málaga CF 1 - Sevilla FC 1 (Triangular)
|1983 (XXI)
|Internacional de Porto Alegre
|Internacional de Porto Alegre 2 - Club América 0
|1980 (XX)
|Clube Atlético Mineiro
|CD Málaga 0 - Clube Atlético Mineiro 1
|1979 (XIX)
|Ferencváros
|Ferencváros 2 - Sevilla FC 1
|1978 (XVIII)
|Athletic Club de Bilbao
|Athletic Club de Bilbao 2 - Club Atlético Huracán 1
|1977 (XVII)
|FC Barcelona
|CD Málaga 0 - FC Barcelona 3
|1976 (XVI)
|Real Madrid CF
|CD Málaga 0 - Real Madrid CF 3
|1975 (XV)
|Peñarol de Montevideo
|CD Málaga 2 - Peñarol de Montevideo 3
|1974 (XIV)
|CD MÁLAGA
|CD Málaga 1 - Derby County 1 (4-3, por penaltis)
|1973 (XIII)
|Estrella Roja
|CD Málaga 1 - Estrella Roja 2
|1972 (XII)
|Nacional de Montevideo
|CD Málaga 0 - Nacional de Montevideo 1
|1971 (XI)
|CD MÁLAGA
|CD Málaga 2 - Estrella Roja 1
|1970 (X)
|Vasas SC
|CD Málaga 2 - Vasas SC 3 (tras prórroga)
|1969 (IX)
|Corinthians
|Corinthians 2 - FC Barcelona 1
|1968 (VIII)
|Racing Club de Avellaneda
|Racing Club de Avellaneda 2 - Selección Argentina 0
|1967 (VII)
|RCD Espanyol
|RCD Espanyol 2 - RSC Anderlecht 1
|1966 (VI)
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur 2 - SL Benfica 1
|1965 (V)
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur 1 - Standard Lieja 0
|1964 (IV)
|Sevilla FC
|CD Málaga 2 - Sevilla FC 2 (1-4, por penaltis)
|1963 (III)
|CD MÁLAGA
|CD Málaga 3 - Real Madrid CF 1
|1962 (II)
|AS Roma
|CD Málaga 0 - AS Roma 3
|1961 (I)
|Athletic Club de Bilbao
|Athletic Club de Bilbao 4 - Sevilla FC 0