Palmarés del Trofeo Costa del Sol: el Málaga reina bajo sus dos denominaciones en una cita irregular en el tiempo

El Trofeo Costa del Sol, uno de los torneos veraniegos con mayor solera del fútbol español, regresa este sábado en su edición número 35, enfrentando al Málaga CF y al Real Betis Balompié en La Rosaleda como antesala al inicio de LaLiga.

Será la presentación del nuevo Málaga delante de su afición, que podrá ver en directo a los cinco fichajes del conjunto de Pellicer. Será la oportunidad de ver a los Niño, Dotor, Joaquín y Javi Montero, que debutará de blanquiazul. Jauregi es baja por lesión.

Se respirará ambiente de fútbol en los alrededores de Martiricos en la víspera de un trofeo marcado por su irregularidad en el tiempo, por el recuerdo lleno de nostalgia de los más viejos del lugar cuando hablan de él y de su época dorada al inicio de los años ochenta.

Desde su primera edición en 1961, sin la participación del CD Málaga y con el Athletic Club como campeón, el torneo ha sido testigo de algunos de los nombres más ilustres del fútbol mundial: Alfredo Di Stéfano, Eusebio y Pelé fueron protagonistas en sus ediciones históricas.

Tras un paréntesis de dos décadas (1984–2003), el torneo fue relanzado en 2004, pasando paulatinamente de formato triangular a enfrentamientos a partido único desde 2005.

La edición más reciente se celebró en 2023, cuando el Málaga CF venció al Antequera CF por 2‑1.

Palmarés actual: un dominio malaguista

El Málaga CF, incluyendo sus antecedentes como CD Málaga, ostenta la condición del club más exitoso en la historia del torneo, con un total de 11 títulos (1963, 1971, 1974; y ya con su actual denominación, en 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2023).

Le siguen equipos como el Sevilla FC, Tottenham, Athletic Club o Club Nacional con menos conquistas.

Próxima edición: un duelo andaluz con historia

El partido de este sábado 9 de agosto de 2025, además de marcar el retorno del torneo, busca recuperar la relevancia que antaño tenía este emblemático trofeo veraniego.

La Rosaleda volverá a vivir un enfrentamiento entre dos viejos conocidos del fútbol andaluz. El Real Betis llega con dos ídolos del malaguismo como son Isco y Pellegrini, además de Pablo Fornals.

