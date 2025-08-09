El Málaga CF deja KO al Betis en dos minutos (3-1) y se lleva el XXXV Trofeo Costa del Sol

El Málaga CF declara el estado de optimismo tras golear al Betis 3-1 en el XXXV Trofeo Costa del Sol con dos goles de Larrubia y uno de Chupete.

El segundo y el tercero, nada más arrancar la segunda parte, dejaron totalmente KO al equipo verdiblanco, que hizo correr mucho al Málaga en los primeros 45 minutos pero que no tuvo tiempo ni de tomarle la temperatura al choque tras el descanso.

Larrubia y Dotor fueron los nombres propios de la noche de verano de la fiesta del fútbol en Málaga, con un trofeo que en esta edición ha recuperado brillo.

Se demostró que fue un acierto pensar en el Betis para darle lustre al Costa del Sol. La Rosaleda acogió a 27.200 espectadores y una fiesta en las gradas, aunque con algún cruce de cánticos entre los aficionados más radicales. Hubo al menos 3.000 béticos apoyando a los suyos.

Pellicer salió con un once que podría ser el mismo de dentro de siete días contra el Eibar en el debut liguero. Carlos López, Puga, Pastor, Einar, Víctor García, Luismi, Izan Merino, Dotor, Larrubia, Joaquín y Adrián Niño.

El duelo comenzó con un incidente en la grada a los tres minutos, sin tiempo de asentarse en el partido. El choque estuvo detenido más de un cuarto de hora al sufrir un espectador una parada cardiorespiratoria, según informó el Málaga.

Los efectivos de la Cruz Roja lograron reanimarlo y lo evacuaron al hospital.

A partir de ahí, un monólogo del Betis con la pelota y el Málaga esperando dar con transiciones rápidas que lo acercaran Pau López.

Pero la defensa blanquiazul estaba algo adelantada. Así le cogió la espalda Bakambu a los zagueros blanquiazules para deshacerse de Carlos López. Con todo a favor para adelantar al Betis, llegó Álex Pastor para sacar desde el suelo la pelota con la cabeza.

La respuesta fue tremenda. Dotor, adelantado por detrás de Adrián Niño durante el primer tiempo, recibió en tres cuartos y filtró un pase de muchos quilates a Larrubia, que llegaba desde atrás. El de La Luz resolvió de primeras y adelantó al Málaga antes de los diez minutos de juego real en Martiricos.

De ahí hasta el final de la primera parte, el Málaga tuvo muchos problemas para sacar la pelota por la presión bética.

Pero los jugadores de Pellicer fueron muy solidarios en la defensa, con grandes esfuerzos de jugadores como Joaquín o Niño. A Luismi e Izan les faltó finura a veces con la pelota.

El Betis acumuló córners, Pablo García, juvenil y estrella de la selección española sub-19 dejó un quiebro dentro del área a Galilea de jugador de mucha clase, pero estuvo lento en el remate al no atreverse con la derecha.

El Málaga tuvo algún escarceo en ataque buscando los balones largos a Niño y alguna transición rápida más. Además, cada vez que se acercó al área lo hizo con muchos hombres dentro y en el balcón. Hubo atrevimiento, pero también mucho desgaste.

Larrubia celebra su primer gol en el Trofeo Costa del Sol contra el Betis Jorge Zapata/EFE

En la reanudación Pellicer dejó fuera Einar, Víctor García, Puga, Joaquín y Adrián Niño e introdujo a Murillo, Montero, Dani Sánchez, Lobete y Chupe. Pasó a jugar con Murillo en la derecha.

Nadie estaba preparado para la fiesta. Larrubia primero y Chupete después, en dos minutos, noquearon al Betis poniendo el 3-0 y dejando sin más historia el Costa del Sol 2025.

Para empezar, Pellegrini recibió una cerrada ovación antes de la reanudación.

Isco se quedó en la caseta porque se retiró cojeando en el descanso tras una entrada de Larrubia

Y fue precisamente Larrubia el que puso boca abajo la noche en Martiricos. Al minuto de empezar la segunda parte le tiró un caño a Junior Firpo en medio del campo pegado a la derecha, Dotor la rebañó del suelo y el '10' continuó su cabalgada hasta el área con Chupete haciéndole el hueco.

Se metió hasta la cocina y disparó cruzado a la derecha. 2-0 para el Málaga y en la grada más de uno pidiendo que lo sacaran del campo, que se llevan al '10' antes de que empiece la liga.

Con el delirio todavía en las gradas, con ambiente de fiesta, esta vez fue Chupe el que se llevó la pelota hasta el área. Filtró para Larrubia pero fue Dotor el que apareció por allí para dejarla atrás. Allí estaba de nuevo el cordobés para clavarla en la escuadra.

Fue un KO en toda regla al Betis, que sólo metió miedo al final con un cabezazo del Cucho Hernández para recortar distancias a falta de diez minutos.

El Málaga fue otro frente a un Betis sonado. Salió bien de la presión. Dotor apareció por todos los rincones del campo dejando uno partidazo tremendo aunque la magia la pusiera Larrubia.

Montero mostró madera de líder, Chupe bregó bien con la zaga verdiblanca y Lobete dejó otro derroche de energía sin acierto en las decisiones finales.

Y los blanquiazules sumaron varias contras para ajusticiar más al Betis, que acabó con un equipo muy joven en el césped.

Pero para joven e ilusionante este Málaga, con el que hay que mantener los pies en la tierra, pero que le ha ofrecido una fiesta a los suyos en pleno agosto, justo antes de que empiece lo serio. Para eso quedan siete días.

Los capitanes levantaron el trofeo tras una sonora pitada al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, cuando saltó al césped de La Rosaleda, esa Rosaleda que se queda sin reforma y sin Mundial y cuyos inquilinos han mostrado su descontento al primer edil de la ciudad.

Hubo de todo en el XXXV Trofeo Costa del Sol, pero principalmente, fútbol y goles.