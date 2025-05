Larrubia quiere estrenar la Nueva Rosaleda de blanquiazul

El ‘10’ del Málaga CF tiene dueño y el propietario espera que sea por mucho tiempo. Es David Larrubia, el principal representante del modelo de cantera que se está implantando en Martiricos.

Criado en todas las categorías del club, ahora es uno de los jugadores más importantes del primer equipo y, quizás, el que más ha crecido esta temporada en Segunda.

Este verano se marchará Cordero y, a falta de que sea oficial, también Kevin, un perfil de jugador similar a Larrubia pero con el que no ha habido entendimiento. Ni de una parte ni de otra.

Pero Larrubia no. El ‘10’ tiene contrato hasta el verano de 2027 después de renovar su vínculo con el Málaga el verano pasado.

Ahora, como confirmó en el ‘media day’ de este miércoles organizado por el club, ya han empezado los contactos para una ampliación y mejora de contrato.

"Empezamos a hablarlo hace poco y yo creo que sí, que mejoraremos el contrato. Me quedaré aquí y yo muy contento", expuso.

"Loren sabe que yo quiero seguir, él quiere que yo siga, y tranquilidad en el proceso de la renovación". Lo tiene claro Larrubia.

Su temporada ha ido de más a menos, dejando unas últimas actuaciones notables en Martiricos.

Larrubia celebra el tanto del triunfo del Málaga frente al Eibar. LaLiga

"La verdad es que este año he aprendido a disfrutar de la Rosaleda, de jugar con nuestra gente. El año pasado lo vivía más como una presión de intentar y de querer hacerlo bien. Y este año creo que me lo he llevado a mi territorio y cada vez que salgo al campo de La Rosaleda intento disfrutarlo al máximo. Creo que por esas cosas lo hago mejor".

Y si ha disfrutado de esta Rosaleda, espera también disfrutar de la nueva. "Yo espero que sí, que me sigan queriendo aquí y yo siga haciendo méritos para poder seguir siendo el 10 del Málaga".