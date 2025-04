Lo que piensa Pellicer sobre su continuidad en el banquillo del Málaga CF: "Estoy preparado para todo"

Sergio Pellicer no está pasando sus mejores horas al frente del Málaga CF y está perdiendo parte del importante crédito que tenía al ser un hombre de la casa que ha manejado varias situaciones complicadas de la entidad llevándola a buen puerto, como la temporada de las dieciocho fichas o el ascenso tras el milagro de Tarragona hace casi un año. Es un hombre respetado en el vestuario y, hasta hace poco, lo era en la grada de La Rosaleda, que ahora lo mira a él también con suspicacia, porque el equipo se está cayendo en esta segunda vuelta y está condenado a pelear por la permanencia prácticamente hasta el final si no hay un cambio de dinámica radical del equipo.

Sobre su continuidad en el banquillo del Málaga después del partido contra el Eibar de este lunes (20:30 horas) en Ipurúa fue cuestionado en la comparecencia en la previa del partido este Domingo de Pascua en La Rosaleda.

Desde el primer día que llegué. No es una cuestión fácil, pero lo entiendo todo. La soledad del entrenador debe encontrarse en esa fortaleza mental. Entiendo muchísimo la situación como la del Real Madrid con Ancelotti. Lo más importante aquí es el colectivo y conseguir el objetivo y si no llega con eso, pues habrá que buscar todavía más".

Se explayó Pellicer en la respuesta, tirando de sentimientos y dejando clara una sentencia: "Tengo que saber entenderlo. Todos sufrimos. Estoy preparado para todo. Sufro por la gente que me quiere. Soy un privilegiado. Estoy en el mejor club del mundo y esto es un sueño. Cuando no esté, reconoceré a todos. Lo que me ha dado este club es todo. Mi hermano no está aquí y me dijo que siempre sería del Málaga. Aquí vale el resultado".