Robbie Williams, nuevo 'fichaje' del Málaga C.F: "¡Qué bien le queda la blanquiazul!"

No, no es un montaje realizado por inteligencia artificial. El cantante británico Robbie Williams, el 'niño travieso', ha posado con la primera camiseta de la presente del Málaga C.F. para desearle el mejor de los éxitos al club de Martiricos.

El Málaga C.F. ha compartido la divertida estampa en sus redes sociales con un mensaje: "¡Qué bien le queda la blanquiazul!". La imagen ha sorprendido a muchos malaguistas que siguen al cantante de éxitos como Angels o Let me entertain you.

Al parecer, el club le regaló la camiseta a Williams el pasado 9 de abril, cuando el artista actuó en el Puerto de Málaga. El cantante ofreció un concierto en la terminal de cruceros, precisamente para inaugurar una de estas embarcaciones, el Mein Schiff Relax.

Al espectáculo, según la compañía, acudieron 12.000 personas, que vivieron un auténtico show al aire libre con uno de los artistas internacionales de mayor calibre. Así, aunque se pudieron miles de entradas 'libres' a la venta, al concierto también acudieron los pasajeros de este nuevo barco, primero de la clase InTUItion de la compañía y con capacidad para 3.984 personas, y también los del Mein Schiff 5 y Mein Schiff 7, ya que coincidieron los tres cruceros de la naviera, dos de ellos en primera escala.

El artista no dejó de interactuar y de bromear con el público, que coreó todas las canciones y que vivió cada momento del espectáculo enmarcado en esta ceremonia. Según la naviera, Williams aseguró que le encantó "actuar en su ceremonia de bautizo en este impresionante escenario del casco antiguo de Málaga", en un ambiente "electrizante" y una experiencia "inolvidable". Si vuelve a la capital, ya sabemos que puede realizar su visita con los colores blanquiazules. Lo principal, que es la camiseta, ya lo tiene.