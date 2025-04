La única vía para comprar el Málaga CF pasa por Al Thani

Mientras se lamentaba por el tanto de Manu Molina en propia puerta que costaba la derrota en Carlos Tartiere contra el Real Oviedo, el malaguismo tiene los ojos puestos además de en el césped, en los despachos, después de una semana en la que ha habido ruido de fondo con respecto al futuro del Málaga CF, cuyas llaves, a pesar de estar bajo una administración judicial, sólo tiene un dueño, Abdullah Bin Nasser Al Thani, el jeque propiestario del Málaga cuya gestión sobre las acciones malaguista está embargado.

Fueron dos las informaciones que circularon la pasada semana con respecto al interés por la compra de la entidad, con nombres propios e incluso con algunas cifras puesta sobre la mesa. Eran además uneas informaciones que llegaban desde varios medios de comunicación internaciones, como Sky News, L'Equipe o Tha Athletic.

Por un lado salió el interés de Qatar Sports Investments, fondo de inversión catarí propietario del PSG y a cuyo presunto interés por la compra del Málaga L'Equipe ponía incluso precio. Unos cien millones de euros.

Además, a final de semana se ponía sobre la mesa el interés del grupo norteamericano propietario del Liverpool, Fenway Sports Group, que incluso visitó La Rosaleda en febrero según The Athletic, la sección de deportes del diario The New York Times.

Todo este interés llega en mitad de la situación judicial en la que se encuentra el Málaga desde hace más de cinco años, administrado por José María Muñoz por decisión de la jueza María de los Ángeles Ruiz.

Sólo puede vender Al Thani

Y desde el club el mensaje es claro, no pueden hacer nada al respecto. El único que puede cambiar el destino del Málaga, de momento, es el jeque Al Thani, dueño de la mayoría de las acciones del club a pesar de estar apartado de la gestión de las mismas.

José María Muñoz se pronunció este lunes al respecto en un acto al que asistió al Ayuntamiento de Málaga. "A mí hace cinco años me nombran para reestructurar al club y dar sostenibilidad y viabilidad. Lo que me encanta saber es que hay potentes fondos en interés de comprar el Málaga. El Málaga ahora mismo es un dulce, un caramelo. Solo hay que soplar. Yo, encantado. El que venga, bienvenido sea. Poco tengo que decir yo, la verdad. Llegará el día que venga alguien con un papel y me diga que lo ha comprado o que tiene el título para comprar el club. Yo, más de ahí, no puedo saber ni sé", explicó Muñoz.

Además, el administrador judicial dijo que desconocía la visita a las instalaciones de La Rosaleda de una delegación del fondo Fenway Sports Group, explicando que el estadio se podía visitar bien a través del tour que organiza el club o bien acudiendo a un partido del Málaga como local.

Pero no ha sido el único pronunciamiento público al respecto desde la dirección del club. La semana anterior, durante un encuentro del Círculo de Empresarios de Málaga con la presencia de José María Muñoz y del director general, Kike Pérez, desde la cúpula del club reconocía que si alguien quería comprar el Málaga lo que tenía que hacer era ir a Qatar para negociar directamente con Al Thani, propietario legítimo de la mayoría de las acciones a través de las sociedades instrumentales con las que manejaba el club y cuya gestión en manos de Muñoz. Pero sólo la gestión.

El mapa accionarial del Málaga es el siguiente: NAS Spain 2000 posee el 96,98 por ciento de las acciones. Las acciones de esta sociedad están repartidas de la siguiente forma: un 51 por ciento de Nasir Bin Abdullah And Sons y un 49% para Management Empresarial, que es la sociedad instrumental de BlueBay para la gestión del paquete de acciones que adquirió del jeque con el respaldo de la justicia. Luego está NAS Football SL, que tiene con el 0,11 por ciento que los Al Thani compraron con dinero del propio club que retiraron para su beneficio según un informe de la Fiscalía.

También están los pequeños accionistas, APA, que poseen el resto de las acciones y que son quienes llevaron a Al Thani a los juzgados para que la situación derivara en la administración judicial actual.

Y aunque se mantenga dicha administración sobre las empresas con las que Al Thani gestionaba el Málaga, ¿puede vender el jeque las acciones? Sí puede. ¿Y con esa venta se podría poner fin a la administración judicial? Sí. Esto sería posible si Al Thani, o el comprador, despositaran en el juzgado los nueves millones de euros de responsabilidad civil con los que levantar el embargo de las acciones. Depositando esa cantidad el propio Al Thani podría regresar a la gestión del club.

Una situación enmarañada que se resolvería con dinero y con la voluntad de Al Thani para vender sus acciones, la única vía a la que acudir para comprar el Málaga CF.