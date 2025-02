El reto que se le resiste al Málaga CF durante esta temporada

El Málaga CF visita este sábado al UD Almería, un coco, o el coco de la categoría venido a menos con las siete jornadas que acumula sin gana y que lo han bajado desde el liderato hasta las posiciones fuera del playoff de ascenso a Primera División. Sobre el papel, es un duelo desigual entre un recién descendido y un recién ascendido a Segunda División, uno con la obligación de pelear el ascenso directo y otro la de mantenerse en la categoría para, si tiene margen, soñar después.

Pero eso no le asusta al Málaga, o no le ha asustado hasta ahora en lo que va de competición, porque no se ha arredrado contra ninguno de los equipos de la zona alta, le ha competido a todos, plantándole cara, tratándolo de tú a tú, pero sin terminar de hincarle el diente a ninguno de ellos, más allá de la victoria frente al Huesca, dejándolos escapar vivos en más de una ocasión, como al propio Almería en su visita a La Rosaleda. Y ese es, precisamente, el reto al que se enfrenta el Málaga este sábado, al de terminar de doblarle el puño a alguno de los gallitos de la categoría.

A saber, Elche, Oviedo, Racing de Santander, Huesca, Mirandés, Levante y Almería ocupan las siete primeras plazas de la competición. A ellos hay que sumarles Granada y Cádiz, los dos recién descendidos desde Primera División.

Sólo el Huesca ha claudicado contra el Málaga, fue en La Rosaleda en la jornada 5 gracias a un gol de Pulido en propia puerta, en una buena tarde del Málaga en la que brilló Aarón Ochoa. Era un Huesca que llegaba muy arriba en la tabla antes de protagonizar una mala racha. Ahora, los de Antonio Hidalgo han remontado el vuelo y el Málaga tiene que visitar todavía El Alcoraz.

El peor partido contra los equipos de arriba, sin discusión, fue la visita del Elche a Martiricos, que borró del mapa al Málaga para endosarle un 0-3 en un mal planteamiento de los blanquiazules. Pero aquel Elche no era este de ahora, al que todavía tienen que visitar los de Sergio Pellicer.

Tampoco pudo ganarle al Málaga el Oviedo, ahora encabezando la tabla junto al Elche con los mismos puntos. Sólo el fallo de Cordero desde los once metros en el descuento privó al Málaga de la victoria en aquel duelo de poder a poder en el que Oviedo todavía no se había colado donde está ahora. Tiene que rendir visita al Carlos Tartiere.

El siguiente en la tabla es el Racing de Santander. El Málaga se mereció la victoria en La Rosaleda pasando por encima de un Racing que pudo aguantar el 0-0 hasta el final. Llegó como líder intratable y empezó una caída libra que ha sabido frenar. También compitió de tú a tú el Málaga en El Sardinero, pero dos fallos individuales dieron al traste con el tanto inicial de Lobete. En otro gran partido de los blanquiazules que tampoco les sirvió para sumar de tres.

Lo mismo le ocurrió al Málaga en Anduva contra el Mirandés, un conjunto prácticamente inabordable al que los de Pellicer pusieron en muchos apuros en el marcador, adelantándose primero, empatando después y yendo a por la victoria. Pero una contra letal acabó con las esperanzas de los malaguistas, que vieron cómo no podían con otro de los equipos de la zona noble. En la segunda jornada en La Rosaleda, con todo muy verde en ambas partes, el resultado fue de empate a uno.

El siguiente en la tabla es el Levante, al que el Málaga le compitió en el Ciudad de Valencia empatándole hasta en dos ocasiones pero terminó cayendo en los minutos finales por un contundente pero engañoso 4-2. En La Rosaleda, en otra buena versión malaguista, el resultado fue de empate a uno. Otro ‘grande’ que se iba vivo de Martiricos.

En Granada y en Cádiz, aunque no los cogió en sus mejores momentos, el Málaga empató a dos goles tirando de raza, con una igualada en el descuento en Los Cármenes y levantando un 2-0 en contra en el Nuevo Mirandilla para cerrar con un 2-2. Sendos derbis andaluces se tienen que vivir todavía en La Rosaleda.

Y el que quizás haya sido el mejor partido el Málaga en lo que va de curso, por las prestaciones del rival y por lo que ofreció sobre el césped, fue el 1-1 contra el UD Almería en La Rosaleda. El malaguismo se relamía con los tres puntos cuando Álex Pastor se metió un autogol en el descuento. Quizás fue el empate más doloroso de todos los que ha tenido el Málaga esta temporada.

Una victoria, al fin, contra uno de los cocos, es el reto de este Málaga. ¿Por qué no en Almería?