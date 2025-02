Julen Lobete, el jugador del Málaga CF que disfruta de la soledad en el centro de la ciudad

Su nombre empieza a ser fijo en las alineaciones del Málaga CF. Como también está siempre cuando se habla de las bromas en el vestuario blanquiazul. Le costó ir entrenando en el equipo pero ahora ha convencido a Pellicer para jugar en una de las demarcaciones dónde más movimientos hay. Es Julen Lobete Cienfuegos (Lezo, Guipúzcoa, 18 de septiembre de 2000), Lobete, que atiende a EL ESPAÑOL de Málaga antes de recibir este viernes al CD Tenerife en La Rosaleda para repasar el momento actual del equipo y su estancia en Málaga, donde elige el centro de la ciudad para buscar la soledad que tanto le gusta, qué paradoja.

¿Cómo te encuentras, Julen? Parece que ahora mismo estás en el mejor momento de la temporada, con continuidad, con buenas actuaciones…

Sí, por supuesto. Obviamente, no hay que relajarse en ningún momento. Y pienso que, también lo que siempre digo, se puede dar más, y pienso que trabajando día a día como lo hago, pues va a ir a mejor.

El míster rotaciones en la línea de tres que juegan por detrás del delantero, pero ahora mismo no te mueve nadie de las alineaciones.

No hay que relajarse en ningún momento porque a la mínima puede haber cambios. Eso también hay que tenerlo en cuenta y lo que te digo, que ahora estoy muy contento también. Pero que como estoy jugando más eso también ayuda mucho para el día a día.

Se te ve muy suelto en el campo, que lo intentas todo, que te vas siempre a por el rival, a librarlo, que estás cayendo en un lado, en otro, que no paras de correr en todo el partido. ¿Cómo te encuentras físicamente?

Eso es lo que tiene que hacer un atacante, que se note en el campo, que esté en todos los sitios. Pellicer me dice que sea yo mismo y que haga lo que yo sé. Y lo que yo sé es pelear, crear ocasiones, parar al rival, de todo. Y eso es lo que más me gusta. Y cuando llegan los días de partido lo quiero demostrar. Pero bueno, hay partidos mejores y peores, a veces te vas con buenas sensaciones, otras veces te vas con malas sensaciones y es lo normal en un futbolista. Si hiciéramos todos los partidos buenos, pues ya estaríamos hablando de otro nivel. Pero bueno, yo estoy muy contento, muy suelto y espero que siga así y lo más importante, que vaya bien el equipo.

¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿Detrás del delantero o en la banda? En Cartagena volviste a la banda para jugar con dos delanteros más puros.

Sí, es verdad que el otro día fue un partido diferente, pero sabíamos que el rival iba a ser duro en la defensa. Intentamos meter un poco más gente de arriba. Y sí que jugué un poco por la banda, pero más por dentro, porque vimos que por la banda no había mucho hueco. Cada vez que yo recibía, me seguían. Entonces era mejor que cogiera Dani (Sánchez) toda la banda y yo me metiera por dentro. Lo hablamos y lo gestionamos. Incluso en la segunda parte ya íbamos a cambiar un poquito, pero me lesioné, que tuve los problemas en el tobillo y no pude seguir. Pero bueno, yo la verdad que prefiero con el delantero ahí, jugar un poquito más cerca del área, más oliendo el gol y eso es lo que al final me gusta más.

Julen Lobete durante un partido con el Málaga CF en La Rosaleda Málaga CF

Y ahora el Tenerife. ¿Qué esperáis del partido del viernes?

Sabemos que el rival es muy duro y el partido pues nos va a costar en algunos momentos, pero nosotros tenemos un muy buen equipo y muy buenos jugadores para darle la vuelta. Jugamos en casa, eso es lo bueno, y nosotros vamos a intentar hacernos fuertes en casa y sacar los tres puntos. Y hay que ir a por todas, como siempre.

Julen, ¿por qué decidiste venir a Málaga?

Es verdad que me costó la decisión, porque hay que acertar cuando la tomas. Yo creo que en mi caso he acertado, porque lo que yo me esperaba que fuera está siendo así. El vestuario también me ha parecido brutal, muy bueno. La ciudad obviamente me encanta, la gente también me encanta. En Andalucía, en Málaga, me gusta mucho la gente, hHabía jugadores con los que coincidí hace años jugando como Lucas Sangalli o Jokin -Gabilondo- que me hablaron muy bien. Incluso Pastor también me habló muy bien del Málaga, porque llegó mucho antes que yo, y me ayudaron para venir aquí, y eso es bueno, que tengas alguien ahí que te diga cosas.

Es tu primera experiencia digamos en el sur. Además de criarte en la cantera de la Real Sociedad y debutar en el primer equipo, fichaste por el Celta, después en los Países Bajos y la temporada pasada en Andorra. ¿Hay diferencias?

Bueno, hay costumbres, hay muchas cosas diferentes, pero al final a lo que nos dedicamos es el fútbol. Sí que puedes ver diferencia fuera del fútbol. A mí la gente de aquí me gusta mucho, es muy abierta, es muy sociable, es muy buena gente. Aunque es verdad que en el equipo somos muchos, no todos somos andaluces, hay vascos, hay de todo también. Nos llevamos muy bien.

Vienes de la cantera de la Real Sociedad con un proyecto ya muy consolidado que inició Loren allí. Y ahora has llegado a un sitio donde se está empezando con una apuesta similar. ¿Hay diferencia entre los jugadores de la cantera del Málaga y los canteranos que había en la Real?

No, al final es lo mismo. El Málaga es un equipo como la Real Sociedad, que está construido igual. Usa mucho la cantera, Loren trabaja muy bien. En la Real han salido jugadores muy buenos de la cantera. Para mí todos los jugadores que juegan Primera División son buenos. Luego unos son mejores que otros y tienen más suerte. La suerte influye mucho. Estar en cada momento oportuno… El Málaga me recuerda mucho a lo de la Real. Y eso es muy bueno, porque trae buenos resultados.

¿La fórmula es tan sencilla como poner a jugar a los canteranos y ya está?

Es verdad que mucha gente debuta. Lo más fácil es eso. Luego lo más difícil es mantener el nivel que están dando, por ejemplo, los del Málaga. Los jóvenes del Málaga como Antoñito, Aaron Ochoa, Izan, Chupete, han entrado muy bien, llevan una temporada muy buena, siempre que juegan, demuestran que tienen mucho nivel. Y lo más importante para ellos es mantener ese nivel y seguir en esa línea. Tendrán más minutos o menos, pero tú cada vez que tengas minutos, hay que aprovecharlos como lo están haciendo ellos. Y luego está también la confianza de cada uno. La confianza para mí es lo más importante, porque es lo que más ayuda a jugar. Y bueno, yo lo que les digo a ellos es que sigan en esa línea y que llegarán buenos momentos seguro.

Vienes de la Andorra, una ciudad con poca tradición futbolera, un campo pequeño, poca afición, y llegas a La Rosaleda, con más de 25.000 personas todos los partidos. ¿Qué sientes cuando sales a jugar?

Es algo diferente. Parece que como que vuelvo a Primera División. Es que es lo mismo, cuando jugué en la Real, ves las gradas que echan humo, y eso me flipa. Le flipa a toda la gente. Y es como que estás jugando en el máximo nivel, en Primera División de España, y la verdad que es una pasada, una pasada. Cada vez que entras con el otro equipo y tal, se te pone la piel de gallina.

¿Y qué tiene el vestuario del Málaga que no tengan otros?

La unión es lo más importante que tenemos.

Tu nombre siempre sale como uno de los que va los primeros en el frente cuando hay bromas de por medio…

Igual en las entrevistas no me gusta decir tanto… Pero luego en el vestuario soy muy diferente y me gusta estar de cachondeo. Me gustan las bromas, la verdad.

Julen Lobete durante un partido con el Málaga CF en La Rosaleda Málaga CF

Cuando se plantea la posibilidad de que puedas ser futbolista estando en la cantera de la Real Sociedad, ¿cuál era el sueño futbolístico de Julen Lobete?

Yo toda la vida he estado en la Real. Estuve desde juveniles y tuve la oportunidad de debutar en el primer equipo. Obviamente, el sueño de uno que ha salido de ahí es mantenerse en ese sitio, en ese equipo que te ha ayudado y te ha dado todo. Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues igual es mejor irse a otro sitio. Así fue y es una pena, ¿no? Pero bueno, yo intentaré, porque soy joven, llegar al máximo nivel y eso ya el tiempo te va a poner en tu lugar.

¿Por qué tu ídolo es Toquero? Que además es un jugador del Athletic siendo tú canterano de la Real Sociedad.

A ver, yo nunca he tenido un ídolo, pero Toquero para mí es un preferente porque es un tío que peleaba, que me gustaba. Me parecía un jugador top, por esas características que tenía, por esa garra, por ese todo. Y esos jugadores también, valen mucho. Y hay pocos. Cada vez que hay uno de esos, pues te fijas bien.

Cuando Dani Sánchez habló para este periódico nos contó que después había quedado con algunos compañeros para ver un partido del Barça. ¿Hoy habéis quedado para ver el del Madrid -la entrevista se hace en la tarde del miércoles, con partidos de Champions League-?

Solemos hacer muchos planes, para el partido del Madrid o cualquier otra cosa. Podemos estar viendo el partido del Barça como podemos estar viendo el partido de yo que sé que. Hacemos muchos planes juntos y eso es bueno, Es que nos llevamos muy bien.

¿Qué hace Julen cuando se va de la Rosaleda y termina su jornada de trabajo después del entrenamiento?

Primero llegar a casa y obviamente descansar un poco, hasta cuatro y media, más o menos. Luego a veces voy a tomar café, que me gusta mucho, tengo muchos sitios fichados, incluso voy a sitios iguales. Repito mucho los sitios porque me gustan y me quedo ahí tan tranquilo un poquito. Luego quedamos para tomar algo. Siempre tenemos el mismo grupo, Pastor, Murillo, Ramón también y Dani Sánchez. Hablamos si hoy hacemos una cosa u otra cosa. Pero me gusta estar solo también, tomando café y un poco paseando.

¿Qué rincón de Málaga de los que has conocido hasta ahora te gusta más?

Me gusta mucho estar por el centro, porque tengo muchas cafeterías ahí y tengo, la verdad, bastantes cosas que hacer ahí.

Y fuera del fútbol, ¿qué hobbies tienes?

Me gusta mucho jugar a la Play, me gustan todo tipo de juegos, voy cambiando.También empecé un poquito a jugar a golf, aunque es verdad que lo tengo que retomar porque ahora es verdad que no juego mucho. Pero la soledad también me gusta, porque te sientes tranquilo. Ir a tomar un café solo, llevarte un libro, un cuadernillo y empiezas a escribir…

Julen Lobete, jugador del Málaga CF Málaga CF

¿Qué libro estás leyendo ahora mismo, por ejemplo? La última vez que…

Pues el último libro que cogí fue el de Zuhaitz Gurrutxaga, que era futbolista profesional en la Red Sociedad.

Lobete habla del libro ‘Subcampeón’ (Libros del KO), en el que Gurrutxaga narra los problemas mentales que tenía cuado era jugador profesiona.

¿Qué se cuenta en ese libro?

Y cuenta un poco su vida, que fue tela, la verdad. Cuenta cómo fue profesional, cuenta toda su carrera en el libro y es muy, muy, muy interesante y me gustó mucho. Y se le recomiendo a todo el mundo, a todos los futbolistas, a todos los que tengan problemas. Cuenta todos sus problemas que tuvo, pero problemas gordos. Cada página, yo decía, ¿cómo podía estar tan loco? La verdad que es una locura, una locura el libro. Y le suele pasar a mucha gente, sólo que no lo expresa, entonces lo ocultan y todavía es peor. Y él, pues en su momento lo ocultaba. Y lo cuenta perfecto. Y la verdad que es un libro que me ha gustado mucho.

¿Los problemas de salud mental es algo de lo que habláis entre vosotros los futbolistas profesionales ahora con más naturalidad?

Sinceramente no lo sé. Yo puedo estar hablando con alguien y puede tener el problema ese, pero no me lo cuenta y no se lo cuenta a nadie. Pero es verdad que los psicólogos están para eso. Yo también suelo usar psicólogos y les cuento la vida, hablamos del partido que hemos tenido, de todo. Y la verdad que eso está muy bien.

¿Y Lobete, si no hubiera sido futbolista?

Bueno, si no hubiese sido futbolista, me gusta mucho el tema de la cocina. No sé si sería capaz de abrir un restaurante y estar todo el rato, pero el tema de la cocina me gusta mucho. También, antes de ser profesional, aún estando jugando en la Real, que podía tener la posibilidad de ser profesional, todo lo que tenga que ver con el deporte me gusta. Entrenador, preparador personal, lo que sea. Algo que tenga que ver con el deporte o con la cocina.

¿Pero la cocina moderna o con una sidrería como las que tenéis en el País Vasco?

A mí me gusta innovar mucho.

¿De dónde viene eso de la cocina?

Por mi madre, porque mi madre cocina muy bien y es la mejor cocinera que he tenido en mi vida. Ha aprendido mucho por mi madre.