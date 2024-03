Mensaje de agradecimiento de Dioni a la afición del Málaga: "Estoy bien, todo quedó en un susto"

Vídeo de Dioni dando las gracias a la afición del Málaga C. F.

Dioni vuelve a pisar La Rosaleda dos días después de protagonizar un susto mayúsculo en el encuentro que el equipo de Martiricos disputó contra el Intercity. El caer desplomado en el terreno de juego, haciendo saltar las alarmas, el jugador blanquiazul ha dado la cara este martes para lanzar un mensaje tranquilizador y de agradecimiento a la afición.

Por medio de la cuenta oficial del Málaga C. F. en la red social X, Dioni ha mostrado su agradecimiento a todos los aficionados "por los mensajes de apoyo" y por los cánticos de ánimo expresados el día del partido. "Muy contento de que todo quedase en un susto", ha afirmado.

No obstante, admite que va a tener que estar aún algunos días "parado". "Según el protocolo… No sé cuántos días estaré sin jugar", ha explicado, insistiendo en que lo más importante es que se encuentra bien y que todo "quedó en un susto". "Muchas gracias por ese apoyo y nos vemos pronto", ha concluido. Lo que es evidente es que no será de la partida en el encuentro del próximo sábado contra el Algeciras. El partido se disputará a las 18:00 horas en el Nuevo Mirador.

De acuerdo con los primeros informes médicos, el jugador sufrió un traumatismo craneoencefálico, lo que motivó que estuviese en observación en el Hospital Vithas Málaga.

"Está bien, le van a tener que hacer una prueba, está consciente. Lo más importante es que no haya pasado nada, ha sido un susto importante para todos. Además es un jugador malagueño, su mujer está en estado también, detrás de los profesionales hay personas y familias y detrás", dijo el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer.

Tras desplomarse, el portero visitante Gaizka Campos empezó a llamar a las asistencias. Los jugadores que se acercaban a la escena se echaban las manos a la cabeza. Rápidamente entraron las asistencias de la Cruz Roja y los servicios médicos del Málaga mientras la incertidumbre se apoderaba de todo el estadio. Poco después entró la ambulancia para llevarse al futbolista entre los aplausos de la grada. El club comunicó que el jugador se retiró consciente.