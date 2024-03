Las alineaciones del Málaga CF vs. Intercity: Kevin, baja de última hora

Sergio Pellicer ya ha elegido el once que se medirá al Intercity este domingo a partir de las 12:00 horas en el estadio de La Rosaleda, en un partido de la jornada 28 del Grupo 2 de Primera RFEF. La principal novedad es la baja de última hora de Kevin Medina, que según el club "sufrió unas molestias en la recta final del entrenamiento de ayer. Hoy se ha probado pero, por prevención, se ha decidido que no entre en convocatoria". Además, Manu Molina, Javier Avilés y Carlos Puga regresan al once. Roberto esperará en el banquillo. Gabilondo y Ferreiro, además de Kevin, se caen del once que salió en la jornada anterior contra el Atlético Sanluqueño.

El entrenador del Málaga repite su esquema más habitual esta temporada y apuesta por la línea de cuatro atrás, con un doble pivote por delante, una línea de creación por delante y un delantero centro. Además de Kevin, no está en la convocatoria el extremo Juan Hernández con una sobrecarga que le ha impedido entrenar al final de la semana.

Con ello, Alfonso Herrero estará en la portería, Carlos Puga, Nelson Monte, Einar y Víctor García en los laterales, Manu Molina y Genaro en el centro del campo, con Larrubia, Dani Lorenzo y Javier Avilés, formando la línea de mediapuntas y Dioni como '9' de nuevo.

En el Intercity, el exmalaguista Cristo será titular en el lateral izquierdo de un once con hombres como Nsue o Soldevila entre los principales peligros visitantes.

Las alineaciones del Málaga CF vs. Intercity de Primera RFEF 2023-2024

Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Nelson Monte, Einar, Víctor García; Genaro, Manu Molina; Larrubia, Dani Lorenzo, Avilés; y Dioni.

CF Intercity: Gaizka Campos; Jaime, Gálvez, Álvaro Pérez, Cristo; Eneko, Xemi, Cebeiro; Soldevila, Aarón Piñán y Nsue.