En Ibiza espera al Málaga algo más que un ex

El Málaga CF visita este domingo a algo más que un rival directo en la pelea por el ascenso. Se medirá, además de al Ibiza, a uno de los jugadores protagonistas del descenso a Primera RFEF, que hizo todo por quedarse en el club lejos del fútbol profesional pero le enseñaron la puerta de salida, o ni siquiera eso. Se fue dolido, era uno de los capitanes, además de malagueño. Ahora ya es uno de los líderes en Can Misses. Alberto Escassi.

A Alberto Escassi le llegó la oportunidad de vestir la camiseta del equipo de su tierra más tarde que a otros malagueños, que primero irrumpieron en el primer equipo y después hicieron carrera o en la propia Rosaleda o lejos de Málaga. El paleño recibió la llamada del Málaga CF ya con 31 años, en la temporada 2020-21, tras convertirse en un hombre contrastado en Segunda División. Llegó a Málaga después de quedarse a las puertas del ascenso a Primera División con el Numancia para después descender a Segunda B. Allí jugó cuatro temporadas.

Su siguiente etapa fue en La Rosaleda, donde durante tres años se convirtió en capitán del equipo con o sin brazalete, sin dudar en dar la cara siempre que venían mal dadas, que fue casi siempre en su etapa como malaguista.

Tan mal dadas que el equipo acabó descendiendo la temporada pasada fuera del fútbol profesional 25 años después. Escassi era uno de los capitanes del Málaga y de los futbolistas más afectados por el desastre. Ya la temporada anterior, cuando los blanquiazules se salvaron de muy malas maneras, por deméritos de los demás, fue muy autocrítico con el equipo.

Consumado el desastre de la temporada pasada, Escassi finalizaba su contrato y desde el club no se hizo ninguna intención de renovarle a lo largo de todo el curso. El central no paró de dejarse querer pero la llamada no llegó. Tampoco al final, cuando había que darle forma al nuevo proyecto en busca del ascenso que necesitaba de jugadores veteranos, como algunos de los que después llegaron. Ni por veterano, ni tampoco por malagueño, que era una de las intenciones de Loren a la hora de configurar el equipo.

Así, nadie desde el club se dirigió al malagueño para comunicarle que no continuaría en el club, algo que por otra parte no era necesario porque finalizaba contrato. Se enteró a través de una rueda de prensa en la presentación de un jugador del Málaga que no sería parte del proyecto.

Sergio Pellicer confirmó esta semana en Radio Marca que él si contaba con Escassi pero desde las zonas de mando le convencieron de que era mejor que no se quedara.

Ahora en Ibiza, se ha convertido en indiscutible y comparte vestuario con otros dos exmalaguistas, Javi Jiménez y Álex Gallar, ambos con un desafortunado paso por Málaga.

En Can Misses, el Málaga CF tendrá enfrente a un equipazo que además va por delante en la clasificación, y a un hombre herido, Alberto Escassi.

