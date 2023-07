Un millar de malaguistas desafían la ola de calor para 'quedarse'

El malaguismo cuelga por segunda vez consecutiva el cartel de 'no hay entradas' en La Rosaleda

Cerca de un millar de malaguistas ya han renovado su abono para la próxima temporada y seguir al equipo en Primera RFEF en la temporada 2023-2024. La ola de calor que está castigando a la capital de la Costal del Sol durante esta semana no ha impedido que los malaguistas hagan cola en las taquillas de La Rosaleda los dos primeros días de la campaña de abonados lanzada por el Málaga CF el lunes 11 de julio.

A mediodía de este martes, 800 malaguistas habían renovado había renovado su abono o habían sacado un carné nuevo, según pudo saber El Español de Málaga. Las taquillas del estadio de Martiricos, recién reformadas, estuvieron abiertas durante la tarde hasta las 20:00 horas, por lo que se estima que la cifra llegaría al millar.

El estirón grande de la cifra de abonados espera contabilizarlo el Málaga CF a partir del viernes, cuando se ejecutarán y cobrarán las renovaciones automáticas para los abonados que la hayan confirmado a través de un SMS enviado por el club estos primeros días de campaña.

Uno de los alicientes para acudir a las taquillas de La Rosaleda es recibir el abono físico. Para ello, algunos aficionados estuvieron haciendo una hora y media de cola en las puertas del estadio.

El arranque de la campaña de abonados generó algunas dudas, especialmente con respecto a los descuentos que se promocionaron la pasada temporada y que el club no ha explicado bien, según el director general Kike Pérez, y también con imposibilidad de renovar o abonarse de manera online, algo que se anunciaba en la campaña pero que todavía no está disponible. El club está cambiando la plataforma de venta de entradas y de abonos, así como su renovación, que no ha entrado en funcionamiento.

Pérez también explicó en declaraciones difundidas por el club que en los abonos están incluidos los partidos de un posible playoff de ascenso a Segunda División.

Kike Pérez cree que el club cumpliría sus expectativas si se alcanzan los 17.000 abonados de la pasada temporada, lo que sin duda lo situaría como uno de los equipos con más aficionados de la categoría.

