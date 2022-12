El Málaga, incapaz de ganar (1-1)

Pablo Chavarría metiendo el gol del Málaga CF contra el Ibiza en Can Misses La Liga

El Málaga CF no le gana a nadie. Ni a los de arriba, porque son los de arriba, ni a los de abajo, porque quizás no le da. Después de ponerse por delante en Ibiza contra un rival que no inquietó hasta que empató el minuto 71', jugándose la vida en su casa y, en principio, con los nuevos bríos que trae siempre un nuevo entrenador. Tras el gol de Pablo Chavarría en la primera mitad, dos años después del último, los blanquiazules fueron incapaces de darle la puntilla a su rival.

Cuando Pepe Mel sacó dos jugadores llamados a ser capitanes generales del Málaga, como N'Diaye y Luis Muñoz, pocos equipos pueden presumir de nombres como esos para refrescar el once, llegó el empate del Ibiza

El punto deja al Málaga con 16, los mismos que los baleares, antepenúltimo y colista respectivamente, lo que quiere decir que si se le gana al Alavés, un gallito de la categoría, el conjunto malagueño cerraría la primera vuelta con 19 puntos. Eso, sumado a que con el Málaga de por medio el árbitro nunca tiene que ir a consultar el VAR, y alguien debería pedir explicaciones, le quedarían varios ocho miles que subir en la segunda.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan