Pepe Mel: "Tenemos que tomarnos la Copa pensando en lo que nos viene"

Al Málaga CF se le presenta este domingo un alto en el camino de su deambular liguero, en horas muy bajas, para distraer la atención en la Copa del Rey, donde se enfrentará a la Peña Deportiva, de Santa Eulalia (Ibiza), que milita en el Grupo III de Segunda RFEF. Y ese encuentro lo queire aprovechar Mel, además de para levantar la autoestima del equipo y seguir adelante en el torneo, para probar cosas con vistas a "lo que viene".

Lo que viene son seis jornadas antes de que llegue el mercado de invierno con el que reforzar el equipo, para el que el técnico madrileño tendrá voz y voto, como ha dejado claro en la sala de prensa de La Rosaleda.

Si la Copa llega en un mal momento, Mel apunta que al Málaga le puede "venir bien", porque "necesitamos muchas cosas que nos reafirmen. Tenemos que ir a competir y pasar. Los jugadores tienen que ver en la Copa la posibilidad de conseguir lo que hablamos y salir con buenas sensaciones".

Según Mel, "hay dos formas de tomarse este partido". Una con los menos habituales, o "pensando en lo que nos viene después". "Podemos hacer una mezcla de esas dos cosas y puede ser una partido para probar lo que nos viene después".

El técnico malaguista, experimentado en mezclar dos competiciones, ha explicado que "para los equipos de Segunda la Copa es una competición que te genera dudas", explicando el caso en el que con el Real Betis, líder de Segunda, casi eliminó al Barcelona, y después perdió seis partidos seguidos en liga. Algo similar le ocurrió en el Alavés llegando a semifinales. Pero "nosotros estamos en una situación diferente. Nos la vamos a tomar con mucha seriedad porque necesitamos competir".

Respecto al rival, Mel recuerda que en la plantilla de la Peña Deportiva hay jugadores que han jugado en su casa, que juegan un campo de césped artificial y que "tendrán toda la ilusión del mundo".

Serán bajas para este partido Escassi, Villalba, Gallar y Luis Muñoz, que tiene un esguince de tobillo y "no merece la pena" arriesgar. "Iremos con todos y quiero remarcar que para mi es un partido importante".

Cuestionado por la lesión que sufre Fran Villalba, Mel ha contado que sufre una pubalgia y lo han parado esta semana, porque además el césped artificial no es lo más recomendable para estas situaciones. "Actúo aconsejado por el médico y por lo que el propio chico se queja", ha puntualizado Mel antes de lanzar un dardo. "La pubalgia no se la he hecho aquí, la traía".

Ha insistido también Pepe Mel en un mensaje que viene lanzando en las últimas semanas, y es que el equipo lo que tiene son problemas deportivos. "Nuestros problemas no son psicológicos, son tácticos, de concepto, solucionables por nosotros mismos. Tenemos que solucionar los errores que tenemos. Hay partidos que no somos peor que el rival y perdemos. Tengo clarísimo que vamos a revertir la situación. Es un reto enorme para mí, tengo que conseguirlo como sea".

Mercado de fichajes

Uno de los debates que giran alrededor del Málaga es el mercado de fichajes de invierno, que se antoja clave para reforzar la plantilla. En el club lo están preparando desde ya y Mel ha anunciado que la primera reunión con Manolo Gaspar tendrá lugar este fin de semana en Ibiza. "Tengo las ideas bastante claras, lo que el equipo necesita. Y voy a poner nombres sobre la mesa, pero esto es un consenso. Aunque el entrenador es el que los pone (a los jugadores)".

Sobre el debate respecto a los fichajes puede influir en el vestuario, Mel ha señalado que "no le vamos a poner más excusas al vestuario. No podemos usar eso con que nos distrae. Quedan seis partidos, son muchos puntos, son 18. Una cosa es que yo tenga una reunión y otra cosa es que no estemos a lo verdaderamente importa, que son los puntos del Zaragoza, de la Ponferradina, del Granada, del Levante..."

