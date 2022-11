El Málaga CF, a empezar de cero en Cartagena

Como si todo lo hecho no valiese para nada. Así viaja el Málaga CF a Cartagena para afrontar el partido de la jornada 14 de Segunda División. Los de Pepe Mel son colistas, y después de dos entrenadores dirigiendo al equipo, no encuentran la fórmula para sumar de tres en tres y por eso el técnico malaguista ha anunciado cambios en el once y también dejó en el aire la posibilidad de tocar algo del sistema y el desempeño en el campo. Porque con lo mostrado en el verde, al equipo no le da.

Tras la derrota del pasado domingo contra el Eibar, el conjunto malaguista volvió a la casilla de salida: último con solo 9 puntos de 39 posibles. Una catarata de errores individuales o en cadena le han ido costando al Málaga que los puntos se le vayan por el sumidero, además de su incapacidad en ataque. Son los dos grandes debes del equipo malaguista en Cartagena, donde jugará este jueves a partir de las 19:00 horas.

Especialmente en los errores que le están costando goles al equipo de los que luego no se repone ha trabajado Pepe Mel desde el lunes, tal y como contó en la rueda de prensa previa al choque.

El once

Quiere tocar teclas el técnico malaguista para encontrar el camino de la victoria y empezará desde este mismo jueves. Por lo que adivinar el once con el que saltará el Málaga es una quimera. Mel adelantó este miércoles que jugarán algunos hombres menos habituales. Por lo que puede llegarle el turno a hombres como Genaro, Ramalho, Juande o Lumor, que podría debutar. Se han caído de la convocatoria tanto Fran Sol como Bustinza por problemas estomacales. El delantero además tiene molestias musculares. También puede ser la hora de que Rubén Yáñez ocupe la portería. Pero aventurar un once para esta ocasión es complicado, teniendo en cuenta que el Málaga CF vuelve a jugar el domingo contra el Sporting de Gijón.

El rival

En Cartagonova, el Málaga se encontrará a un bloque muy trabajado como es el Cartagena, que arrancó el campeonato en los puestos altos de la tabla y de ahí no se ha bajado. El equipo murciano rozó el playoff la temporada pasada y mantiene a muchos jugadores en la plantilla así como a su técnico, Luis Carrión.

También tendrá el Málaga enfrente caras conocidas como las del portero Aarón Escandell, el defensa Iván Calero o el goleador Armando Sadiku, que llega al partido en un gran momento, anotando goles que significan puntos para su equipo. La batuta del equipo la lleva un veterano como Mikel Rico, ex del Huesca o el Athletic Club entre otros.

El propio Pepe Mel definió al rival del Málaga este jueves como un equipo al que le gusta tener la pelota y no saltarse el centro del campo en las transiciones. Con esta fórmula, el Cartagena roza los puestos de playoff con 21 puntos, seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Queda la duda de cómo recibirá la afición del Cartagena a su ex Rubén Castro, que este pasado verano reclinó renovar por la entidad blanquinegra para marcharse al Málaga. El mismo camino tomó Álex Gallar, aunque el catalán estaba en calidad de cedido.

Horario y dónde ver el partido por televisión

PARTIDO Cartagena vs. Málaga CF FECHA 3 de noviembre de 2022 ESTADIO Cartagonova (Cartagena) HORA 19:00 horas TELEVISIÓN LaLiga SmartBank TV

FICHA TÉCNICA

FC Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Pedro Alcalá, Pablo Vázquez, Datkovic; Luca Sangalli, Mikel Rico, De Blasis; Borja Valle, Jairo, Sadiku.



Málaga CF: Rubén Yáñez; Juanfran Moreno, Esteban Burgos, Ramalho, Lumor; Hervías, Ndiaye, Luis Muñoz, Cristian; Febas, Rubén Castro.



Árbitro: José Antonio López Toca, del comité cántabro.



Campo: Estadio Cartagonova de Cartagena.

