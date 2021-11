El Málaga se cita con sus fobias en Cartagena

Ganar fuera de casa para el Málaga CF se ha convertido en una cuestión con claros tintes psicológicos. Hay muchos traumas detrás, muchas fobias que impiden que el equipo de José Alberto López se comporte con la naturalidad que sí muestra lejos de casa. Un caso digno de estudio que esta tarde, en el Municipal Cartagonova, tendrá una nueva sesión en el diván de la Liga SmartBank (18.15 horas / Movistar LaLiga).

Lo cierto es que el conjunto blanquiazul llega con el subidón de la remontada ante la Real Sociedad B de hace dos días. No ha habido tiempo para digerir casi la derrota en Oviedo y ahora tampoco para saborear el triunfo sobre el Sanse. Porque la Liga coge velocidad de vértigo y el que no se sube al vagón, se queda atrás. Tras los golazos de Roberto y Paulino, el Málaga volvió a demostrar que está para mucho más de lo que la clasificación dictamina ahora mismo (octavo con 20 puntos). Pero está sumamente condicionado con su papel lejos de casa, donde sólo ha sumado tres puntos.

Sí, porque el Málaga es el peor equipo como visitante de la categoría. No sabe lo que es ganar y el saldo es de cinco goles a favor y trece en contra. Posiblemente ya toca cambiar esa dinámica y la visita al Cartagena es una buena oportunidad. Porque el conjunto murciano viene en dinámica negativa (tres partidos sin ganar), perdieron el pasado encuentro en casa ante la Ponferradina y es de los equipos más débiles defensivamente de Segunda.

Para la cita, el plan seguirá siendo el mismo que en salidas pasadas, a la espera de que esta vez sí funcione. Es posible que José Alberto siga confiando en Roberto tras su gran partido ante el Sanse. Y que Brandon en una banda y Kevin en la otra, para dar descanso de salida a Paulino, sea el ataque. Jozabed, que no jugó ante los donostiarras, podría volver al once mientras que la pareja Escassi-Genaro parece inamovible. Los que seguro que no estarán son Sekou y Chavarría, los dos delanteros del equipo, que siguen en el dique seco.

Además, se espera que haya un nutrido grupo de malaguistas en la grada del Municipal de Cartagonova. Hay previsto un desplazamiento para este partido y hay movilizados aficionados blanquiazules para mostrar su apoyo al equipo de José Alberto después de mucho tiempo sin poder llevarse a cabo. Colorido para intentar acabar con la sequía.

Un rival tocado

El Cartagena llega a la cita tras empatar en Butarque ante el Leganés, pero tras otras dos derrotas, una de ellas en casa ante la Ponferradina. Hay dudas en el equipo de Luis Carrión, que también tiene algunas bajas en el equipo para recibir al Málaga CF. Lo cierto es que el equipo murciano tiene un buen elenco de nombres conocidos, liderados por el eterno goleador Rubén Castro. Hay algunas caras conocidas para el malaguismo, como Okazaki, Pedro Alcalá o Pablo Clavería, que estuvo en el filial.

Carrión no podrá contar con Sergio Tejera, Antonio Luna, Gastón Silva o Pablo De Blasis. Y uno de los principales problemas del equipo cartaginés es su debilidad defensiva, ya que es el tercer conjunto más goleado de la categoría con 21 tantos. Sin embargo, tienen talento y facilidad anotadora, con Castro como máximo exponente con 7 tantos ya acumulados. Además, es un conjunto que apuesta por la victoria, de ahí que sólo haya conseguido un empate hasta la fecha.

Sala de prensa

José Alberto volvió a hablar en la previa del partido ante el Cartagena y mostró sus respetos ante el rival albinegro. "Es un equipo combinativo que ha variado bastante los sistemas de juego. Busca progresar a través del balón, con jugadores de mucho talento individual y con uno de los mejores delanteros de la historia de nuestro fútbol", dijo en referencia a Rubén Castro.

Además, se quejó de la cercanía entre un partido y otro, casi sin tiempo para descansar. "Hay equipos que tienen el ciclo de tres partidos en nueve días, otros que lo tienen en siete y otros que lo pueden tener en seis. Los dos últimos partidos los hemos jugado contra equipos que tenían dos días más de descanso. Es un mundo, es tener una recuperación completa o llegar con fatiga. No quiero que sea excusa, pero sí se debería mirar un poco más", dijo el técnico malaguista, que quiere acabar con la mala racha fuera de casa.

POSIBLE ONCE DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez; Escassi, Genaro; Kevin, Jozabed, Brandon; Roberto.

