El Málaga CF pide cita en el Molinón para redimirse

Ha sido una semana larga para el malaguismo y, sobre todo, para el seno del Málaga CF con sus jugadores y su cuerpo técnico a la cabeza. La abultada derrota del pasado domingo en El Toralín (4-0) ha hecho pupa. Ha removido los cimientos y ha obligado a revisar los conceptos y las ideas con las que el conjunto blanquiazul está saliendo lejos de La Rosaleda. El examen de conciencia promete haber sido intenso y sólo queda esperar que este domingo a partir de las 16.00 horas en El Molinón, el equipo malaguista consiga redimirse con una buena imagen y, a ser posible, con un mejor resultado.

No será fácil. Sobre todo porque el lugar escogido parar lamerse las heridas es posiblemente otro de los feudos más complejos de Segunda. El estadio del Sporting de Gijón se ha mostrado inexpugnable hasta la fecha. Y los rojiblancos marchan segundos en la clasificación por méritos propios. Son un equipo que ha madurado del curso pasado a este con la continuidad de David Gallego, que cuenta con un delantero goleador como es Djuka, que aúna juventud y veteranía y que también cuenta con una afición fiel y comprometida.

Es decir, que todo lo que se va a encontrar el Málaga CF esta tarde en tierras asturianas es de una complejidad mayúscula. Pero el equipo de José Alberto López está obligado a dar un paso al frente. Tiene que mostrar una imagen muy diferente a la que expuso en El Bierzo y debe ajustar su maquinaria para ser competitivo. No es un partido para pruebas, pero es innegable que el técnico malaguista deberá mover el árbol de la alineación.

Los más normal, por lo tanto, es que haya cambios en el once e incluso puede que haya una modificación en el esquema de juego. Del 4-4-2 podría pasar al 4-2-3-1. Y la entrada de savia nueva en el once podría no hacerse esperar. Las miradas están puestas en la vuelta de Luis Muñoz al once. El malagueño, tras no estar en Ponferrada por lesión, regresará directamente al equipo de José Alberto. Pero el técnico asturiano, que vuelve a su casa, podría optar por reforzar esa línea con Genaro, Ramón o incluso Jozabed.

El sacrificado podría ser Roberto y dejar en punta en solitario a Brandon. Kevin y Paulino exponen más en ataque pero se les espera en defensa. Y no es descartable que decida mover también el equipo en esas posiciones, que no terminan de ser rentables lejos de Martiricos. En la zaga, Javi Jiménez podría entrar por Cufré. Y el debate en la portería sigue latente, aunque otro cambio sería tan injusto como la primera vez.

José Alberto ha vuelto a no ofrecer pistas sobre su equipo y ni siquiera sobre la convocatoria. Por lo tanto, puede que Sekou esté entre los jugadores que se han desplazado hasta Gijón después de que haya completado varias sesiones al mismo ritmo que sus compañeros. En cualquier caso, parece difícil que sea de la partida desde el inicio e incluso que cuente de minutos.

Sala de prensa

José Alberto, por su parte, pasó por sala de prensa para hablar sobre la previa del choque contra el Sporting y también sobre la dura semana que ha sufrido el equipo tras el 4-0 encajado en Ponferrada. “El perder forma parte del juego, lo que no gusta a nadie es perder como lo hicimos el domingo pasado, eso es evidente. Hemos sido muy críticos con nosotros, es la forma de crecer. Esta ha sido una semana normal de trabajo, con mucha intensidad, trabajando bien lo que queremos plantear en el partido. Hay que sacar el orgullo después del resultado como ese”, dijo el técnico.

Además, él regresa a su casa. Es de Gijón y fue entrenador del Sporting y de las categorías inferiores. Es un encuentro especial para el técnico malaguista. “Muy ilusionado por volver después de casi tres años. La temporada pasada, la casualidad hizo que el día que viajábamos a Gijón me ingresaron por la COVID-19. Tiene muchas connotaciones, pero por encima de todo es un partido muy complicado. El Sporting está haciendo un gran inicio de temporada, es uno de los que más ritmo tiene de LaLiga, un equipo que tiene juego dinámico y buenos futbolistas. Tienen mucho nivel, por eso están en la zona de la tabla que están”, explicó.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez; Escassi, Genero; Paulino, Luis Muñoz, Kevin; Brandon.

