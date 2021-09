El Málaga quiere asaltar la casa del equipo revelación

No se le puede poner ventanas a la ilusión malaguista. El pueblo está contento, está alegre y está con ganas de ver a su equipo jugar después del golpe en la mesa del fin de semana pasado con un victoria convincente ante el Girona. Es el Málaga de Paulino, de Kevin, de Escassi o de José Alberto. Es el Málaga de todos, que hoy visita la casa del equipo revelación en estas cinco primeras jornadas de Liga y segundo clasificado de la Liga SmartBank.

Así, el Málaga visita El Toralín de Ponferrada a la hora del café, a las 16:00 horas (#Vamos/Movistar LaLiga). Lo hace de pico alto, crecido por su buen momento, pero también avisado en un campo que no se le ha dado nunca bien y ante un rival que no está ahí arriba por casualidad. La Ponferradina ha ganado cuatro partidos y ha perdido sólo uno. Precisamente la jornada pasada dejó en la cuneta a todo un Almería, y ha vencido también a Eibar y Girona, por lo que su nivel y su peligro está fuera de toda duda.

Los de Jon Pérez Bolo son un equipo rocoso y trabajado. Aunque las miradas recaen en Yuri, su eterno goleador que ya suma 39 años, lo cierto es que es en el bloque donde reside su fútbol. Y también hay varias caras conocidas en el equipo de El Bierzo como son Iván Rodríguez, Erik Morán, Cristian Rodríguez y Kuki Zalazar. Será un bonito reencuentro.

El Málaga, por su parte, llega en un gran momento a la cita después de su gran triunfo sobre el Girona. Sin embargo, si el equipo de José Alberto se muestra seguro y poderoso en casa, donde no ha encajado ningún gol y ha cosechado 7 de 9 puntos posibles, lejos de casa ha dejado algunas dudas. Empató en Ibiza y perdió en Almería. Dos salidas complejas, sin duda, pero que no han dado los frutos esperados.

En el aspecto meramente deportivo hay algunas dudas con la posible participación de Luis Muñoz. El mediocentro, titularísimo en el equipo, ha estado varios días renqueante y trabajando al margen del equipo. El malagueño hizo la primera parte del entreno con el equipo este sábado y no está claro que vaya a ser de la partida ante la Ponferradina. Su sustituto puede ser Jozabed, que está entrando en las segundas partes y es un perfil parecido al 8 blanquiazul.

El resto deben ser los mismos que gustaron y agradaron ante el Girona, una vez que no hay novedades con los lesionados Chavarría, Sekou y Hicham. Ismael Casas no pudo completar el último entrenamiento, por lo que será baja. Y la confianza en la línea de ataque parece intacta una vez que Roberto ha cumplido con su titularidad y Antoñín no ha terminado de dar ese paso al frente.

No debería haber cambio en la portería, una vez que Dani Martín ofreció un gran nivel en su estreno. Y las miradas volverán a estar en Paulino, MVP de la pasada jornada tras un doblete espectacular. El Málaga ha mostrado personalidad lejos de La Rosaleda, pero tiene que certificar ese juego con puntos.

Sala de prensa

En la previa también analizó el partido José Alberto López en sala de prensa y no reparó en elogios hacia el rival. “La Ponferradina ya no es ninguna revelación. Lleva muchas temporadas haciendo muy bien las cosas y esta campaña creo que han dado un paso más en confección de plantilla. Tiene muchos más recursos que otros cursos y por eso está ocupando la segunda posición, con un inicio espectacular”, dijo en primera instancia el técnico del Málaga.

“Ellos cuentan con un jugador determinante en la categoría como Yuri, que con 39 años sigue haciendo multitud de goles. Es un equipo paciente, sabe aprovechar su momento y aprovecha cualquier error del rival y situaciones a balón parado. Tiene las ideas muy claras y es muy práctico, hace las cosas muy bien”, comentó José Alberto.

POSIBLE ONCE DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Cufré; Escassi, Jozabed; Paulino, Brandon, Roberto y Kevin.

Sigue los temas que te interesan