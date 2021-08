El Málaga necesita gol

El Málaga dominó, el Málaga se gustó, pero el Málaga también adoleció de pegada, lo que al final le pudo costar el punto cosechado ante el Mirandés. El estreno malaguista en Liga estuvo cargado de fuegos de artificio porque no llegó a materializar ninguna de sus ocasiones. Y a eso tiene que hacer frente el conjunto blanquiazul en estos 14 días que restan de mercado, en fichar a uno o dos delanteros.

El problema está sobre la mesa y lo dejó latente José Alberto López en sala de prensa al término del partido. “En la primera parte merecíamos, como mínimo, un gol. Hubiese cambiado todo el escenario del partido”, dijo el técnico gijonés. Y la realidad es que el Málaga, que acabó pidiendo la hora por dos goles polémicos anulados al Mirandés, disparó un total de 22 veces, aunque sólo cinco entre los tres palos. Un mágico Kevin, un combativo Roberto y un entusiasmado Brandon. Pero ninguno perforó la meta de Lizoain.

Ahora, por lo tanto, las miradas están puesta en La Cueva y en Manolo Gaspar, que tiene varios frentes abiertos para fichar. El director deportivo ya apuntó días atrás que al equipo le hace falta refuerzos en el ataque. “Con la foto que tenemos de la plantilla a día de hoy está claro que necesitamos reforzar la parte de arriba y meterle un poco de pólvora”, dijo en la presentación de Dani Martín.

E incluso José Alberto, en la previa del choque ante el Mirandés, también hizo referencia a esta situación. “Está claro que necesitamos jugadores ofensivos que aporten gol. Si no ha venido nadie aún es porque lo que hemos visto no nos ha convencido del todo. Manolo trabaja para que cuando cierre el mercado tener el mejor equipo posible. Es importante no precipitarse porque hay que acertar en lo que tiene que venir”, dijo.

Opciones

Lo cierto es que ya se han vinculado varios nombres al conjunto blanquiazul que de momento no han cristalizado. Uno de los cercanos es un viejo conocido: Antoñín. El malagueño, que firmó por el Granada, no tiene hueco en su actual equipo y podría llegar en calidad de cedido a tierras malaguistas. Sin embargo, el de la Palmilla no es delantero puro como demanda el equipo ahora mismo y puede caer más a banda.

En ese sentido se encuentran otros dos nombres. Uno de ellos el delantero del Valladolid Sekou Gassama, que podría tener opciones de recalar en Málaga a la espera de lo que suceda en su club. El año pasado ya estuvo cedido en el Fuenlabrada, pero ahora los vallisoletanos están también en Segunda y tiene que ser una opción muy clara para dejarlo salir.

El otro nombre sobre la mesa es el de Enric Gallego, que según apuntan varios medios tiene una oferta formal sobre la mesa de Zaragoza, pero por el que el Málaga también ha mostrado interés tras desvincularse de Osasuna. A sus 34 años ya demostró que Segunda la conoce a la perfección.

Rueda de prensa

Puede que se arroje algo de luz sobre los fichajes o sobre la capacidad económica que el Málaga tendrá para salir al mercado en estos últimos días durante la rueda de prensa que ofrecerá José María Muñoz este miércoles. El administrador judicial comparecerá ante los medios a partir de las 12.30 horas en la sala de prensa de La Rosaleda.

Es previsible que Muñoz aborde el acuerdo que LaLiga ha firmado con CVC y el incremento en dos millones de euros en límite salarial que tendrá el club blanquiazul para esta temporada una vez que recibirá un préstamo de 40 millones de euros para los próximos 50 años.

