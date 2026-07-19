Bea González no puede retener su corona en Málaga: cae en la final tras un partidazo de tres sets

Las claves

Las claves Generado con IA Bea González y Paula Josemaría cayeron en la final del Andalucía Málaga Premier Padel P1 ante Gemma Triay y Delfi Brea. El partido fue muy igualado y duró más de tres horas, resolviéndose en tres sets: 7-5, 3-6 y 7-6. Triay y Brea suman así su cuarto título de la temporada en Premier Padel, tras ganar en Gijón, Cancún y Roma. A pesar de la derrota, González y Josemaría mantienen un balance favorable de enfrentamientos directos esta temporada frente a Triay y Brea.

Bea González se queda sin revalidar su corona en Málaga. La pareja número uno del mundo, Gemma Triay y Delfi Brea, conquistó este domingo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 tras una final de mucha igualdad contra la pareja dos del circuito, la malagueña González y Paula Josemaría, en tres sets (7-5, 3-6 y 7-6).



La balear y la argentina se llevaron un duro partido que se fue a más de tres horas y hasta el tercer set de desempate en el Martín Carpena de Málaga, un triunfo que supone el cuarto título de la temporada Premier Padel 2026.



Se dio una final bárbara, por intensidad y por duración, por encima de las tres horas y con cuatro jugadoras que se vaciaron, sobre todo la mejor jugadora de la final, Gemma Triay, un portento en momentos clave.



Con un primer set de pequeños detalles y varios saques rotos, Triay y Brea se acercaban al quinto título de la temporada tras triunfar en Gijón, Cancún y en Roma, pero Bea González y Paula Josemaría iban a remontar.



La garra y calidad de la malagueña González, que jugaba defendiendo el título logrado el año anterior delante de su público, se sumó a la sobriedad de la ex número uno mundial, Paula Josemaría.



Tras el 7-6 de la primera manga y el empate de las españolas en el segundo, con un 6-3, el último capítulo se fue hasta el ‘tie-break’, una muerte súbita donde las mejores del ranking tomaron mejores decisiones.



Era la séptima vez que se reencontraban en una final de Premier Padel en esta temporada, y aunque el balance sigue siendo favorable a González-Josemaría, por cinco victorias a dos, Triay y Brea vuelven a tocar la gloria.