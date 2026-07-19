Bea González defenderá su título del Málaga Premier Pádel P1 ante más de 10.000 personas en el Martín Carpena

Las claves

Las claves Generado con IA Bea González y Paula Josemaría disputarán la final femenina del Andalucía Málaga Premier Pádel P1 ante Gemma Triay y Delfi Brea. Será la séptima final de la temporada entre ambas parejas, con un balance de cinco victorias para González-Josemaría frente a una de Triay-Brea. El Palacio de los Deportes Martín Carpena acogerá la final con más de 10.000 espectadores, reflejando el gran interés por el pádel en Málaga. Triay y Brea buscan su cuarto título de la temporada, mientras que González y Josemaría aspiran a su séptimo trofeo del año.

Bea González, la jugadora de pádel malagueña, está a un paso de renovar su título en el Andalucía Málaga Premier Padel P1. La palista local junto a Paula Josemaría protagonizará la séptima final de la temporada contra las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea. Las dos parejas más potentes del circuito femenino que se disputarán un nuevo título este domingo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.



Este sábado se confirmó lo que viene sucediendo tantas veces en esta temporada 2026 de Premier Pádel, la clásica final entre las dos duplas dominadoras del deporte de la pala, la menorquina Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, por un lado, y la malagueña Bea González y la cacereña Paula Josemaría, por otro.



El reinado de Triay y Brea puede seguir más vigente al alcanzar una nueva final, ya que en semifinales volvieron a ganar con autoridad (6-0 y 6-4) en el último baile de la pamplonesa Martina Calvo junto a la madrileña Marta Ortega, que se separarán -Calvo jugará a partir de ahora con Claudia Fernández-.





Triay y Brea optan al cuarto título de la temporada tras los de Gijón, Cancún y el ‘Major’ de Roma. Enfrente estarán sus rivales más habituales, la pareja más en forma de la actualidad formada por Bea González y Paula Josemaría.



Las segundas del ranking vencieron sin ceder ningún set ante la catalana Marina Guinart y la vallisoletana Alejandra Alonso, séptimas cabezas de serie, en un doble 6-2 que las catapulta a una nueva final en busca de su séptimo título.



Se trata de la séptima vez que se citan en una final de Premier Padel Triay-Brea contra González-Josemaría, con un balance favorable para la pareja de la malagueña por cinco victorias a una.



Las finales se disputarán este domingo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena desde las 14.00 horas, con un primer turno para la femenina, para luego continuar con la final del cuadro masculino.

Un Martín Carpena lleno

La pasión por el pádel volvió a quedar patente este sábado en el Andalucía Málaga Premier Padel P1. El Martín Carpena registró una asistencia oficial de 10.320 espectadores, colgando el cartel de sold out y confirmando el enorme éxito de público que está viviendo el torneo.