Funes: "Hicieron conmigo la apuesta más arriesgada y lo que hemos conseguido es bellísimo"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Francisco Funes destaca la emoción y satisfacción tras lograr el ascenso del Málaga a Primera División. Funes fue elegido entrenador cuando el equipo luchaba por evitar el descenso, logrando una temporada histórica. El entrenador subraya la importancia de conocer a los jugadores y la confianza de los directivos en su trabajo. Funes agradece el esfuerzo diario del equipo y menciona el apoyo simbólico de figuras vinculadas al Málaga.

Intentando controlar la emoción, pero tremendamente satisfecho. El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al partido que "somos de Primera gracias a nuestros bichos que lo han hecho posible en el día a día".

Funes fue la apuesta de los directivos del Málaga CF para sustituir a Sergio Pellicer cuando el equipo estaba luchando por evitar el descenso. Tras una temporada histórica, hoy está en Primera División.

"Hicieron conmigo la apuesta más arriesgada y lo que hemos conseguido es bellísimo", ha señalado el entrenador.

"Voy a intentar no emocionarme. Me mandaron una foto de Juanito y me dijeron que había muchos ángeles con la camiseta del Málaga", ha dicho a los periodistas.

Una de las claves del éxito, según Funes, ha sido que "conocía a todos los jugadores y muchos de ellos habían estado conmigo varias temporadas".