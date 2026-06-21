Chupete llevaba una foto del Cautivo en la media y Larrubia dice que "muero por estos colores"

Las claves

Las claves Generado con IA Chupete y Larrubia fueron los goleadores del Málaga CF en el partido decisivo contra el Almería, logrando el ascenso a Primera División. Chupete cambió su suerte tras ponerse en el descanso una foto del Cautivo en la media, marcando el primer gol que abrió el camino del ascenso. David Larrubia expresó su emoción tras marcar el segundo gol y destacó el orgullo de lograr el ascenso con canteranos del club. Larrubia afirmó que "muero por estos colores" y resaltó que el Málaga se levanta más fuerte después de las adversidades.

Los dos goleadores del Málaga CF en el partido contra el Almería que han llevado al equipo a Primera División, Chupete y Larrubia, no se lo creían después del encuentro.

Chupete empezó mal el partido, fallando un gol clarísimo, pero en la segunda parte lo arregló marcando el primero del Málaga y abriendo el camino hacia el regreso del Málaga a Primera División tras ocho años.

La clave del cambio ha sido, según ha explicado Chupete a los medios de comunicación en Almería, que se puso una foto del Cautivo en la media en el descanso. "Hay que disfrutar porque esto no se vive todos los días", ha señalado.

Por otra parte, David Larrubia estaba que no cabía en sí. "Es un sueño hecho realidad. Lo había soñado muchas veces en pijama desde chico. Es un orgullo porque te sientes ídolo de muchos niños del barrio. No somos conscientes de la que hemos liado. Muero por estos colores y llevo el Málaga a primera", ha comentado.

Larrubia, que ha marcado un segundo gol espléndido, ha destacado que "conseguirlo con canteranos pasará a la historia del Málaga. El Málaga se cae y se levanta más fuerte".